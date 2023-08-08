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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1079864717.html
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "شرق" أوليغ تشيخوف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية صدّت عدة هجمات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T02:25+0000
2023-08-08T02:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "(في اتجاه دونيبتسك)، صدّت الوحدات الأمامية لمجموعة القوات الروسية "شرق" بدعم مدفعي عدة هجمات للعدو كان يتقدم بعربات مدرعة في اتجاه التجمع السكني أوروجاينويه.وأضاف أن المدفعية الروسية دمرت مستودع ذخيرة شمال فلاديميروفكا ونقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار، كما دمرت نيران مدفعية الهاوتزر طاقم هاون شمال نيكولسكي.وأردف تشيخوف أن الطيران الروسي دمر أيضًا نقاط انتشار مؤقتة وأماكن تجمع العسكريين الأوكرانيين والمعدات في منطقة التجمعات السكنية ستارومايورسكي، أوروجاينويه وبريوتني.كما أشار إلى أن منظومة "فيربا" الصاروخية المحمولة أسقطت مسيرة أوكرانية من طراز "فوريا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230805/المدفعية-الروسية-تصطاد-جنودا-أوكرانيين-أثناء-تحرير-بلدة-استراتيجية-فيديو-1079814472.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية

02:25 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 02:29 GMT 08.08.2023)
© Sputnikقاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik
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أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "شرق" أوليغ تشيخوف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية صدّت عدة هجمات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "(في اتجاه دونيبتسك)، صدّت الوحدات الأمامية لمجموعة القوات الروسية "شرق" بدعم مدفعي عدة هجمات للعدو كان يتقدم بعربات مدرعة في اتجاه التجمع السكني أوروجاينويه.
وحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
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وأضاف أن المدفعية الروسية دمرت مستودع ذخيرة شمال فلاديميروفكا ونقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار، كما دمرت نيران مدفعية الهاوتزر طاقم هاون شمال نيكولسكي.
وأردف تشيخوف أن الطيران الروسي دمر أيضًا نقاط انتشار مؤقتة وأماكن تجمع العسكريين الأوكرانيين والمعدات في منطقة التجمعات السكنية ستارومايورسكي، أوروجاينويه وبريوتني.
كما أشار إلى أن منظومة "فيربا" الصاروخية المحمولة أسقطت مسيرة أوكرانية من طراز "فوريا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:30 GMT
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