https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-توجه-ضربة-إلى-مركز-القيادة-الأوكراني-المتقدم-خورتيسا-1079872775.html
القوات الروسية توجه ضربة إلى مركز القيادة الأوكراني المتقدم "خورتيسا"
القوات الروسية توجه ضربة إلى مركز القيادة الأوكراني المتقدم "خورتيسا"
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية قصف موقع القيادة المتقدم للمجموعة المشتركة للقوات الأوكرانية... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T11:40+0000
2023-08-08T11:40+0000
2023-08-08T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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ذكرت الوزارة في البيان: "في منطقة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز القيادة المتقدم للمجموعة المشتركة للقوات الأوكرانية خورتيسا".وجاء أيضا في البيان: "تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للمدفعية 44 و 43 و 66 من الألوية الميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة زابوروجيه ومنطفتي تشيرنيشينا ونيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف".وأضافت الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض خمس صواريخ من طراز "هيمارس".وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير 17 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون".
https://sputnikarabic.ae/20230808/محلل-عسكري-بريطاني-يكشف-عن-الاستراتيجية-العسكرية-الأوكرانية-الفاشلة-لمواجهة-روسيا-1079867030.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية توجه ضربة إلى مركز القيادة الأوكراني المتقدم "خورتيسا"
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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية قصف موقع القيادة المتقدم للمجموعة المشتركة للقوات الأوكرانية "خورتيسا".
ذكرت الوزارة في البيان: "في منطقة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز القيادة المتقدم للمجموعة المشتركة للقوات الأوكرانية خورتيسا".
وجاء أيضا في البيان: "تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للمدفعية
44 و 43 و 66 من الألوية الميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة زابوروجيه ومنطفتي تشيرنيشينا ونيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف".
وأضافت الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي
من اعتراض خمس صواريخ من طراز "هيمارس".
وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير 17 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون".