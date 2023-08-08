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القوات الروسية توجه ضربة إلى مركز القيادة الأوكراني المتقدم "خورتيسا"
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-توجه-ضربة-إلى-مركز-القيادة-الأوكراني-المتقدم-خورتيسا-1079872775.html
القوات الروسية توجه ضربة إلى مركز القيادة الأوكراني المتقدم "خورتيسا"
القوات الروسية توجه ضربة إلى مركز القيادة الأوكراني المتقدم "خورتيسا"
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية قصف موقع القيادة المتقدم للمجموعة المشتركة للقوات الأوكرانية... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T11:40+0000
2023-08-08T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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ذكرت الوزارة في البيان: "في منطقة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز القيادة المتقدم للمجموعة المشتركة للقوات الأوكرانية خورتيسا".وجاء أيضا في البيان: "تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للمدفعية 44 و 43 و 66 من الألوية الميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة زابوروجيه ومنطفتي تشيرنيشينا ونيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف".وأضافت الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض خمس صواريخ من طراز "هيمارس".وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير 17 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون".
https://sputnikarabic.ae/20230808/محلل-عسكري-بريطاني-يكشف-عن-الاستراتيجية-العسكرية-الأوكرانية-الفاشلة-لمواجهة-روسيا-1079867030.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية توجه ضربة إلى مركز القيادة الأوكراني المتقدم "خورتيسا"

11:40 GMT 08.08.2023
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Photo / Минобороны России
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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية قصف موقع القيادة المتقدم للمجموعة المشتركة للقوات الأوكرانية "خورتيسا".
ذكرت الوزارة في البيان: "في منطقة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز القيادة المتقدم للمجموعة المشتركة للقوات الأوكرانية خورتيسا".
وجاء أيضا في البيان: "تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للمدفعية 44 و 43 و 66 من الألوية الميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة زابوروجيه ومنطفتي تشيرنيشينا ونيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
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08:09 GMT
وأضافت الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض خمس صواريخ من طراز "هيمارس".
وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير 17 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون".
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