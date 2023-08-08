https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لمجموعة-أوكرانية-في-زابوروجيه-فيديو-1079888183.html
القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لمجموعة أوكرانية في زابوروجيه... فيديو
القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لمجموعة أوكرانية في زابوروجيه... فيديو
رصدت القوات الروسية مجموعة مشاة أوكرانية تحاول الاختباء في أحد الأبينة، ووجهت إليهم ضربة مباشرة باستخدام طراز "إف بي في". 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T16:09+0000
2023-08-08T16:09+0000
2023-08-08T16:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وتداولت مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق فيها لحظة تدمير القوات الروسية لمجموعة مشاة أوكرانية.وبحسب المشاهد، تمكنت مسيرة انتحارية من طراز "إف بي في" من القضاء على مجموعة مشاة أوكرانية بعد رصدهم من قبل طائرات الاستطلاع الروسية في اتجاه قرية بياتيخاتكي في زابوروجيه.وتظهر المشاهد لحظة انقضاض المسيرة الروسية على الجنود الأوكرانيين بعد تمركزهم ما أدى لمقتلهم.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0a/1075739169_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_1affc8f4115c8023786230acf769f8e4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لمجموعة أوكرانية في زابوروجيه... فيديو
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رصدت القوات الروسية مجموعة مشاة أوكرانية تحاول الاختباء في أحد الأبينة، ووجهت إليهم ضربة مباشرة باستخدام طراز "إف بي في".
وتداولت مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق فيها لحظة تدمير القوات الروسية لمجموعة مشاة أوكرانية.
وبحسب المشاهد، تمكنت مسيرة انتحارية من طراز "إف بي في" من القضاء على مجموعة مشاة أوكرانية بعد رصدهم من قبل طائرات الاستطلاع الروسية في اتجاه قرية بياتيخاتكي في زابوروجيه.
وتظهر المشاهد لحظة انقضاض المسيرة الروسية على الجنود الأوكرانيين بعد تمركزهم ما أدى لمقتلهم.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.