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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لمجموعة-أوكرانية-في-زابوروجيه-فيديو-1079888183.html
القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لمجموعة أوكرانية في زابوروجيه... فيديو
القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لمجموعة أوكرانية في زابوروجيه... فيديو
رصدت القوات الروسية مجموعة مشاة أوكرانية تحاول الاختباء في أحد الأبينة، ووجهت إليهم ضربة مباشرة باستخدام طراز "إف بي في". 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T16:09+0000
2023-08-08T16:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وتداولت مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق فيها لحظة تدمير القوات الروسية لمجموعة مشاة أوكرانية.وبحسب المشاهد، تمكنت مسيرة انتحارية من طراز "إف بي في" من القضاء على مجموعة مشاة أوكرانية بعد رصدهم من قبل طائرات الاستطلاع الروسية في اتجاه قرية بياتيخاتكي في زابوروجيه.وتظهر المشاهد لحظة انقضاض المسيرة الروسية على الجنود الأوكرانيين بعد تمركزهم ما أدى لمقتلهم.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لمجموعة أوكرانية في زابوروجيه... فيديو

16:09 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة "أخمات" في موقع قطاع كريمينسكي بالجبهة القتالية في دونباس، منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات الخاصة أخمات في موقع قطاع كريمينسكي بالجبهة القتالية في دونباس، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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رصدت القوات الروسية مجموعة مشاة أوكرانية تحاول الاختباء في أحد الأبينة، ووجهت إليهم ضربة مباشرة باستخدام طراز "إف بي في".
وتداولت مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق فيها لحظة تدمير القوات الروسية لمجموعة مشاة أوكرانية.
وبحسب المشاهد، تمكنت مسيرة انتحارية من طراز "إف بي في" من القضاء على مجموعة مشاة أوكرانية بعد رصدهم من قبل طائرات الاستطلاع الروسية في اتجاه قرية بياتيخاتكي في زابوروجيه.
وتظهر المشاهد لحظة انقضاض المسيرة الروسية على الجنود الأوكرانيين بعد تمركزهم ما أدى لمقتلهم.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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