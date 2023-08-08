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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسي-تحرر-5-بلدات-في-مقاطعة-خاركوف-1079893210.html
القوات الروسية تحرر 5 بلدات في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تحرر 5 بلدات في مقاطعة خاركوف
كشف رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن الجيش الروسي حرر خمس بلدات في المقاطعة. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T19:59+0000
2023-08-08T19:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غانتشيف: "في الأيام الأخيرة، أضيفت خمس بلدات إلى أراضي مقاطعة خاركوف المحررة، والخاضعة لسيطرتنا وهذا مؤشر قوي للغاية".وأشار غانتشيف إلى أن الجيش الروسي يتحرك بنشاط كبير وبسرعة كبيرة في عمق المنطقة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجوعة "زاباد" (الغرب) التابع للجيش الروسي، نفذت هجوما واسعا على اتجاه كوبيانسك وسيطرت على مواقع مهمة في منطقة أولشانا في مقاطعة خاركوف.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-تنفذ-هجوما-واسعا-على-محور-كوبيانسك-في-مقاطعة-خاركوف--1079872256.html
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روسيا

القوات الروسية تحرر 5 بلدات في مقاطعة خاركوف

19:59 GMT 08.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ "غراد" الروسية
راجمات صواريخ غراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
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كشف رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن الجيش الروسي حرر خمس بلدات في المقاطعة.
وقال غانتشيف: "في الأيام الأخيرة، أضيفت خمس بلدات إلى أراضي مقاطعة خاركوف المحررة، والخاضعة لسيطرتنا وهذا مؤشر قوي للغاية".
وأشار غانتشيف إلى أن الجيش الروسي يتحرك بنشاط كبير وبسرعة كبيرة في عمق المنطقة.
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ هجوما واسعا على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف
10:59 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجوعة "زاباد" (الغرب) التابع للجيش الروسي، نفذت هجوما واسعا على اتجاه كوبيانسك وسيطرت على مواقع مهمة في منطقة أولشانا في مقاطعة خاركوف.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:04 GMT
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