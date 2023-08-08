https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسي-تحرر-5-بلدات-في-مقاطعة-خاركوف-1079893210.html
القوات الروسية تحرر 5 بلدات في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تحرر 5 بلدات في مقاطعة خاركوف
كشف رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن الجيش الروسي حرر خمس بلدات في المقاطعة. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T19:59+0000
2023-08-08T19:59+0000
2023-08-08T19:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غانتشيف: "في الأيام الأخيرة، أضيفت خمس بلدات إلى أراضي مقاطعة خاركوف المحررة، والخاضعة لسيطرتنا وهذا مؤشر قوي للغاية".وأشار غانتشيف إلى أن الجيش الروسي يتحرك بنشاط كبير وبسرعة كبيرة في عمق المنطقة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجوعة "زاباد" (الغرب) التابع للجيش الروسي، نفذت هجوما واسعا على اتجاه كوبيانسك وسيطرت على مواقع مهمة في منطقة أولشانا في مقاطعة خاركوف.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-تنفذ-هجوما-واسعا-على-محور-كوبيانسك-في-مقاطعة-خاركوف--1079872256.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر 5 بلدات في مقاطعة خاركوف
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كشف رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن الجيش الروسي حرر خمس بلدات في المقاطعة.
وقال غانتشيف: "في الأيام الأخيرة، أضيفت خمس بلدات إلى أراضي مقاطعة خاركوف المحررة، والخاضعة لسيطرتنا وهذا مؤشر قوي للغاية".
وأشار غانتشيف إلى أن الجيش الروسي يتحرك بنشاط كبير وبسرعة كبيرة في عمق المنطقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجوعة "زاباد" (الغرب) التابع للجيش الروسي، نفذت هجوما واسعا على اتجاه كوبيانسك وسيطرت على مواقع مهمة في منطقة أولشانا في مقاطعة خاركوف.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.