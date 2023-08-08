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https://sputnikarabic.ae/20230808/المجلس-العسكري-النيجري-يرفض-استقبال-وفد-من-إيكواس-والأمم-المتحدة-والاتحاد-الأفريقي-1079882743.html
المجلس العسكري النيجري يرفض استقبال وفد من "إيكواس" والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
المجلس العسكري النيجري يرفض استقبال وفد من "إيكواس" والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
أعلنت وسائل إعلام غربية أن المجلس العسكري في النيجر رفض استقبال وفد "إيكواس" والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في ظل الظروف الحالية لاعتبارات أمنية. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T13:58+0000
2023-08-08T13:58+0000
العالم
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وأصدرت وزارة الخارجية في النيجر بيانا موجها إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في نيامي، جاء فيه: "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها "إيكواس" لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".وأعلنت "إيكواس" في 30 يوليو/تموز الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي العسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.كما أكدت الخارجية في النيجر عدم نيتها استقبال وفود من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.وندد عبد الرحمن تشياني رئيس المجلس العسكري في النيجر بالعقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة ولاإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230808/المبعوثة-الأمريكية-للنيجر-المجلس-العسكري-رفض-عرض-واشنطن--1079868694.html
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العالم

المجلس العسكري النيجري يرفض استقبال وفد من "إيكواس" والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي

13:58 GMT 08.08.2023
© AP Photo / Sam Mednickالوضع في النيجر - قوات الدرك النيجيري يوفر الأمن في المنطقة
الوضع في النيجر - قوات الدرك النيجيري يوفر الأمن في المنطقة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
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أعلنت وسائل إعلام غربية أن المجلس العسكري في النيجر رفض استقبال وفد "إيكواس" والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في ظل الظروف الحالية لاعتبارات أمنية.
وأصدرت وزارة الخارجية في النيجر بيانا موجها إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في نيامي، جاء فيه: "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها "إيكواس" لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".
فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
المبعوثة الأمريكية للنيجر: المجلس العسكري رفض عرض واشنطن
09:06 GMT
وأعلنت "إيكواس" في 30 يوليو/تموز الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي العسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.
كما أكدت الخارجية في النيجر عدم نيتها استقبال وفود من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وندد عبد الرحمن تشياني رئيس المجلس العسكري في النيجر بالعقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة ولاإنسانية.
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