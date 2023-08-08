https://sputnikarabic.ae/20230808/بوتين-يجيز-استخدام-حسابات-خاصة-بالروبل-والعملات-الأجنبية-لتصدير-المنتجات-الزراعية--1079887047.html

بوتين يجيز استخدام حسابات خاصة بالروبل والعملات الأجنبية لتصدير المنتجات الزراعية

بوتين يجيز استخدام حسابات خاصة بالروبل والعملات الأجنبية لتصدير المنتجات الزراعية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما بشأن إجراء خاص يسمح لإتمام التسويات بموجب عقود التجارة الخارجية لتوريد المنتجات الزراعية الروسية عبر... 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T15:54+0000

2023-08-08T15:54+0000

2023-08-08T15:55+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وجاء في المرسوم الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "نقرر أنه عند إجراء تسويات بموجب عقود التجارة الخارجية لتوريد المنتجات الزراعية الروسية التي يٌبرمها المواطنون (أو المقيمون في روسيا لأكثر من 6 أشهر) المشاركون في النشاط الاقتصادي الخارجي مع عملائهم الأجانب في المزادات المنظمة، يُسمح باستخدام حسابات خاصة بالروبل وحسابات خاصة بالعملات الأجنبية.ووفقًا للوثيقة، سيتم استخدام هذه الحسابات الخاصة، التي تفتحها المصارف المعتمدة بناءً على طلبات من المشترين الأجانب، ابتداء من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية لروسيا مع الدول غير الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230808/بوتين-يوقع-مرسوما-يقضي-بتعليق-بعض-أحكام-الاتفاقيات-الضريبية-مع-الدول-غير-الصديقة-1079875181.html

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