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https://sputnikarabic.ae/20230808/بوتين-يجيز-استخدام-حسابات-خاصة-بالروبل-والعملات-الأجنبية-لتصدير-المنتجات-الزراعية--1079887047.html
بوتين يجيز استخدام حسابات خاصة بالروبل والعملات الأجنبية لتصدير المنتجات الزراعية
بوتين يجيز استخدام حسابات خاصة بالروبل والعملات الأجنبية لتصدير المنتجات الزراعية
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما بشأن إجراء خاص يسمح لإتمام التسويات بموجب عقود التجارة الخارجية لتوريد المنتجات الزراعية الروسية عبر... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T15:54+0000
2023-08-08T15:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وجاء في المرسوم الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "نقرر أنه عند إجراء تسويات بموجب عقود التجارة الخارجية لتوريد المنتجات الزراعية الروسية التي يٌبرمها المواطنون (أو المقيمون في روسيا لأكثر من 6 أشهر) المشاركون في النشاط الاقتصادي الخارجي مع عملائهم الأجانب في المزادات المنظمة، يُسمح باستخدام حسابات خاصة بالروبل وحسابات خاصة بالعملات الأجنبية.ووفقًا للوثيقة، سيتم استخدام هذه الحسابات الخاصة، التي تفتحها المصارف المعتمدة بناءً على طلبات من المشترين الأجانب، ابتداء من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية لروسيا مع الدول غير الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230808/بوتين-يوقع-مرسوما-يقضي-بتعليق-بعض-أحكام-الاتفاقيات-الضريبية-مع-الدول-غير-الصديقة-1079875181.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين يجيز استخدام حسابات خاصة بالروبل والعملات الأجنبية لتصدير المنتجات الزراعية

15:54 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 15:55 GMT 08.08.2023)
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يوقع على وثيقة
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما بشأن إجراء خاص يسمح لإتمام التسويات بموجب عقود التجارة الخارجية لتوريد المنتجات الزراعية الروسية عبر حسابات بالروبل والعملات الأجنبية.
وجاء في المرسوم الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "نقرر أنه عند إجراء تسويات بموجب عقود التجارة الخارجية لتوريد المنتجات الزراعية الروسية التي يٌبرمها المواطنون (أو المقيمون في روسيا لأكثر من 6 أشهر) المشاركون في النشاط الاقتصادي الخارجي مع عملائهم الأجانب في المزادات المنظمة، يُسمح باستخدام حسابات خاصة بالروبل وحسابات خاصة بالعملات الأجنبية.
بوتين يوقع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يوقع مرسوما يقضي بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية مع الدول غير الصديقة
12:30 GMT
ووفقًا للوثيقة، سيتم استخدام هذه الحسابات الخاصة، التي تفتحها المصارف المعتمدة بناءً على طلبات من المشترين الأجانب، ابتداء من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية لروسيا مع الدول غير الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
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