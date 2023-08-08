عربي
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/بوتين-يوقع-مرسوما-يقضي-بتعليق-بعض-أحكام-الاتفاقيات-الضريبية-مع-الدول-غير-الصديقة-1079875181.html
بوتين يوقع مرسوما يقضي بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية مع الدول غير الصديقة
بوتين يوقع مرسوما يقضي بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية مع الدول غير الصديقة
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية لروسيا مع الدول غير الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T12:30+0000
2023-08-08T12:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101627/98/1016279839_0:8:2805:1585_1920x0_80_0_0_873131447858f087d9ebd542be949531.jpg
وجاء في نص الوثيقة: "انطلاقاً من الحاجة إلى اتخاذ ردود فورية على قيام عدد من الدول الأجنبية بإجراءات غير ودية ضد روسيا ومواطنيها وكياناتها القانونية، تقرر تعليق الأحكام التالية من الاتفاقيات الدولية لروسيا والاتفاقية المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على ضرائب الدخل ورأس المال".وبالإضافة إلى ذلك، أصدر الرئيس تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية بأن ترسل إخطارات إلى الدول الأطراف في المعاهدات الدولية مع روسيا بشأن تعليق أحكام المعاهدات الضريبية، وأن تقدم الحكومة إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق الأحكام.
https://sputnikarabic.ae/20230529/بوتين-يوقع-على-قانون-الانسحاب-من-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا---عاجل-1077541953.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101627/98/1016279839_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6aaf00042c631658f3f17e8782b5e7c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين يوقع مرسوما يقضي بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية مع الدول غير الصديقة

12:30 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يوقع
بوتين يوقع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية لروسيا مع الدول غير الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وجاء في نص الوثيقة: "انطلاقاً من الحاجة إلى اتخاذ ردود فورية على قيام عدد من الدول الأجنبية بإجراءات غير ودية ضد روسيا ومواطنيها وكياناتها القانونية، تقرر تعليق الأحكام التالية من الاتفاقيات الدولية لروسيا والاتفاقية المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على ضرائب الدخل ورأس المال".
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يوقع على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
29 مايو, 09:11 GMT
وبالإضافة إلى ذلك، أصدر الرئيس تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية بأن ترسل إخطارات إلى الدول الأطراف في المعاهدات الدولية مع روسيا بشأن تعليق أحكام المعاهدات الضريبية، وأن تقدم الحكومة إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق الأحكام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала