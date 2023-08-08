https://sputnikarabic.ae/20230808/بوتين-يوقع-مرسوما-يقضي-بتعليق-بعض-أحكام-الاتفاقيات-الضريبية-مع-الدول-غير-الصديقة-1079875181.html
بوتين يوقع مرسوما يقضي بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية مع الدول غير الصديقة
بوتين يوقع مرسوما يقضي بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية مع الدول غير الصديقة
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية لروسيا مع الدول غير الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T12:30+0000
2023-08-08T12:30+0000
2023-08-08T12:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في نص الوثيقة: "انطلاقاً من الحاجة إلى اتخاذ ردود فورية على قيام عدد من الدول الأجنبية بإجراءات غير ودية ضد روسيا ومواطنيها وكياناتها القانونية، تقرر تعليق الأحكام التالية من الاتفاقيات الدولية لروسيا والاتفاقية المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على ضرائب الدخل ورأس المال".وبالإضافة إلى ذلك، أصدر الرئيس تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية بأن ترسل إخطارات إلى الدول الأطراف في المعاهدات الدولية مع روسيا بشأن تعليق أحكام المعاهدات الضريبية، وأن تقدم الحكومة إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق الأحكام.
https://sputnikarabic.ae/20230529/بوتين-يوقع-على-قانون-الانسحاب-من-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا---عاجل-1077541953.html
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روسيا
بوتين يوقع مرسوما يقضي بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية مع الدول غير الصديقة
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية لروسيا مع الدول غير الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وجاء في نص الوثيقة: "انطلاقاً من الحاجة إلى اتخاذ ردود فورية على قيام عدد من الدول الأجنبية بإجراءات غير ودية ضد روسيا ومواطنيها وكياناتها القانونية، تقرر تعليق الأحكام التالية من الاتفاقيات الدولية لروسيا والاتفاقية المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على ضرائب الدخل ورأس المال".
وبالإضافة إلى ذلك، أصدر الرئيس تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية بأن ترسل إخطارات إلى الدول الأطراف في المعاهدات الدولية مع روسيا بشأن تعليق أحكام المعاهدات الضريبية، وأن تقدم الحكومة إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق الأحكام.