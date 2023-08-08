https://sputnikarabic.ae/20230808/بولندا-ترسل-1000-مقاتل-إضافي-إلى-حدودها-مع-بيلاروسيا-1079871118.html

بولندا ترسل 1000 مقاتل إضافي إلى حدودها مع بيلاروسيا

بولندا ترسل 1000 مقاتل إضافي إلى حدودها مع بيلاروسيا

أعلنت بولندا، اليوم الثلاثاء، أنها سترسل نحو 1000 جندي إضافي إلى الحدود مع بيلاروسيا، بدعوى زيادة محاولات عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود. 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T10:27+0000

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وقالت وكالة الأنباء الحكومية في بولندا PAP، إن وزارة الدفاع البولندية قررت إرسال قوات إضافية بناء على طلب من حرس الحدود في البلاد.واتهمت الحكومة البولندية يوم أمس الإثنين بيلاروسيا "بتدبير تدفق آخر للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر الحدود البولندية من أجل زعزعة استقرار المنطقة".وقال نائب وزير الداخلية البولندي ماسيج واسيك للصحفيين إن المخابرات البيلاروسية "تنظم عمليات هجرة غير شرعية تزداد حدة بمرور الوقت"، وهي الاتهامات التي سبق ونفتها مينسك عدة مرات.فيما قال توماس براغا، رئيس حرس الحدود البولندي، إن 350 شخصا حاولوا العبور بشكل غير قانوني من بيلاروسيا إلى بولندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك مهاجرون من أفغانستان وسوريا والهند وباكستان وإيران والسودان وسريلانكا والجزائر واليمن وبنغلاديش والمغرب، ليرتفع العدد الإجمالي هذا العام إلى أكثر من 19 ألفا، مقارنة بـ 16 ألفا خلال عام 2022 بأكمله.وأضاف، أنه في الشهر الماضي وحده، حاول أكثر من 4000 مهاجر عبور الحدود.وأعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم الثلاثاء الماضي، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.

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