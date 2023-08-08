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https://sputnikarabic.ae/20230808/تحول-نهر-جليدي-إلى-سيل-أحمر-اللون-في-ألتاي-الروسية-فيديو-1079883918.html
تحول نهر جليدي إلى سيل أحمر اللون في ألتاي الروسية... فيديو
تحول نهر جليدي إلى سيل أحمر اللون في ألتاي الروسية... فيديو
ذكرت الخدمة الصحفية في جامعة تومسك، أن النهر الجليدي تحول إلى اللون الوردي في جمهورية ألتاي بسبب تكاثر الطحالب الهائل. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T14:38+0000
2023-08-08T14:38+0000
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ذكرت الخدمة الصحفية أن "النهر الجليدي تحول إلى اللون الوردي في جمهورية ألتاي بسبب تكاثر الطحالب الهائل".وقالت الخدمة الصحفية: "اكتشف العلماء من جامعة تومسك، الذين يدرسون مجموعة "أكترو" الجليدية في جبال ألتاي، خلال رحلة استكشافية حديثة ظاهرة نادرة في نهر فودوبادني الجليدي وهي تكاثر ضخم للطحالب، وبسبب هذا، يتحول الجليد إلى اللون الوردي والأحمر".ولاحظ العلماء أنهم لم يروا مثل هذا التراكم الهائل للطحالب الحمراء على الأنهار الجليدية لأكثر من 10 سنوات. ويخشى الخبراء أن هذه الظاهرة يمكن أن تسرع عملية الذوبان، لأن تكاثر الطحالب يقلل من انعكاس سطحه.
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روسيا, العالم, علوم
روسيا, العالم, علوم

تحول نهر جليدي إلى سيل أحمر اللون في ألتاي الروسية... فيديو

14:38 GMT 08.08.2023
© Photo / الخدمة الصحفية لجامعة تومسك الحكوميةنهر فودوبادني المتجمد
نهر فودوبادني المتجمد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Photo / الخدمة الصحفية لجامعة تومسك الحكومية
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ذكرت الخدمة الصحفية في جامعة تومسك، أن النهر الجليدي تحول إلى اللون الوردي في جمهورية ألتاي بسبب تكاثر الطحالب الهائل.
ذكرت الخدمة الصحفية أن "النهر الجليدي تحول إلى اللون الوردي في جمهورية ألتاي بسبب تكاثر الطحالب الهائل".
وقالت الخدمة الصحفية: "اكتشف العلماء من جامعة تومسك، الذين يدرسون مجموعة "أكترو" الجليدية في جبال ألتاي، خلال رحلة استكشافية حديثة ظاهرة نادرة في نهر فودوبادني الجليدي وهي تكاثر ضخم للطحالب، وبسبب هذا، يتحول الجليد إلى اللون الوردي والأحمر".
ولاحظ العلماء أنهم لم يروا مثل هذا التراكم الهائل للطحالب الحمراء على الأنهار الجليدية لأكثر من 10 سنوات. ويخشى الخبراء أن هذه الظاهرة يمكن أن تسرع عملية الذوبان، لأن تكاثر الطحالب يقلل من انعكاس سطحه.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:15 GMT
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