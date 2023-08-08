https://sputnikarabic.ae/20230808/تصويت-هل-تنجح-جيوش-إيكواس-عسكريا-حال-تدخلها-في-النيجر؟--1079877138.html
تصويت... هل تنجح جيوش "إيكواس" عسكريا حال تدخلها في النيجر؟
تصويت... هل تنجح جيوش "إيكواس" عسكريا حال تدخلها في النيجر؟
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن رؤساء أركان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، خططوا لنشر قوة عسكرية قوامها 25 ألف عسكري، بهدف التدخل... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T13:15+0000
2023-08-08T13:15+0000
2023-08-08T13:15+0000
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ونقلت إذاعة "آر إف آي" الفرنسية عن مسؤول في الرئاسة النيجيرية للإذاعة، قوله إن "نيجيريا مصرة على أن تكون قائدة للعملية، وستوفر أكثر من نصف القوات التي تنوي التدخل في النيجر إذا لزم الأمر".برأيك، هل تستطيع جيوش "إيكواس" تحقيق نصر عسكري في حال تدخلها في النيجر، وسط رفض دولي وعربي لأي عمل عسكري في البلاد على الرغم من الدعم الغربي؟أفادت وسائل الإعلام قبل قليل، بأن المجلس العسكري في النيجر رفض استقبال وفد "إيكواس" في ظل الظروف الحالية لاعتبارات أمنية.وأكدت وزارة الخارجية في النيجر في رسالة موجّهة إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في نيامي، أن "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".اقرأ أيضا: ما القدرات العسكرية لدول "إيكواس" التي تهدد بالتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر؟اقرأ أيضا: ما هي "إيكواس" ودولها الـ 15 وعلاقتها بالوضع في النيجر؟
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, استطلاعات الرأي, النيجر, أخبار النيجر, опросы
العالم, استطلاعات الرأي, النيجر, أخبار النيجر, опросы
تصويت... هل تنجح جيوش "إيكواس" عسكريا حال تدخلها في النيجر؟
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أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن رؤساء أركان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، خططوا لنشر قوة عسكرية قوامها 25 ألف عسكري، بهدف التدخل العسكري المحتمل في النيجر، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من هذه القوات يأتي من نيجيريا.
ونقلت إذاعة "آر إف آي" الفرنسية عن مسؤول في الرئاسة النيجيرية للإذاعة، قوله إن "نيجيريا مصرة على أن تكون قائدة للعملية، وستوفر أكثر من نصف القوات التي تنوي التدخل في النيجر إذا لزم الأمر".
برأيك، هل تستطيع جيوش "إيكواس" تحقيق نصر عسكري في حال تدخلها في النيجر، وسط رفض دولي وعربي لأي عمل عسكري في البلاد على الرغم من الدعم الغربي؟
أفادت وسائل الإعلام قبل قليل، بأن المجلس العسكري في النيجر رفض استقبال وفد "إيكواس" في ظل الظروف الحالية لاعتبارات أمنية.
وأكدت وزارة الخارجية في النيجر في رسالة موجّهة إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في نيامي، أن "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".