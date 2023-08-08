عربي
https://sputnikarabic.ae/20230808/تصويت-هل-تنجح-جيوش-إيكواس-عسكريا-حال-تدخلها-في-النيجر؟--1079877138.html
تصويت... هل تنجح جيوش "إيكواس" عسكريا حال تدخلها في النيجر؟
تصويت... هل تنجح جيوش "إيكواس" عسكريا حال تدخلها في النيجر؟
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن رؤساء أركان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، خططوا لنشر قوة عسكرية قوامها 25 ألف عسكري، بهدف التدخل... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T13:15+0000
2023-08-08T13:15+0000
العالم
استطلاعات الرأي
النيجر
أخبار النيجر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102139/43/1021394309_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_05c7d931979cd8fe5713b3e2f56d4ceb.jpg
ونقلت إذاعة "آر إف آي" الفرنسية عن مسؤول في الرئاسة النيجيرية للإذاعة، قوله إن "نيجيريا مصرة على أن تكون قائدة للعملية، وستوفر أكثر من نصف القوات التي تنوي التدخل في النيجر إذا لزم الأمر".برأيك، هل تستطيع جيوش "إيكواس" تحقيق نصر عسكري في حال تدخلها في النيجر، وسط رفض دولي وعربي لأي عمل عسكري في البلاد على الرغم من الدعم الغربي؟أفادت وسائل الإعلام قبل قليل، بأن المجلس العسكري في النيجر رفض استقبال وفد "إيكواس" في ظل الظروف الحالية لاعتبارات أمنية.وأكدت وزارة الخارجية في النيجر في رسالة موجّهة إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في نيامي، أن "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".اقرأ أيضا: ما القدرات العسكرية لدول "إيكواس" التي تهدد بالتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر؟اقرأ أيضا: ما هي "إيكواس" ودولها الـ 15 وعلاقتها بالوضع في النيجر؟
النيجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102139/43/1021394309_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_a7ff0a322f2c3b86a5c66323549a73dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, استطلاعات الرأي, النيجر, أخبار النيجر, опросы
العالم, استطلاعات الرأي, النيجر, أخبار النيجر, опросы

تصويت... هل تنجح جيوش "إيكواس" عسكريا حال تدخلها في النيجر؟

13:15 GMT 08.08.2023
© AFP 2023 / SUNDAY AGHAEZE الجيش النيجيري
الجيش النيجيري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© AFP 2023 / SUNDAY AGHAEZE
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن رؤساء أركان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، خططوا لنشر قوة عسكرية قوامها 25 ألف عسكري، بهدف التدخل العسكري المحتمل في النيجر، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من هذه القوات يأتي من نيجيريا.
ونقلت إذاعة "آر إف آي" الفرنسية عن مسؤول في الرئاسة النيجيرية للإذاعة، قوله إن "نيجيريا مصرة على أن تكون قائدة للعملية، وستوفر أكثر من نصف القوات التي تنوي التدخل في النيجر إذا لزم الأمر".
برأيك، هل تستطيع جيوش "إيكواس" تحقيق نصر عسكري في حال تدخلها في النيجر، وسط رفض دولي وعربي لأي عمل عسكري في البلاد على الرغم من الدعم الغربي؟
عدد الأصوات49
أفادت وسائل الإعلام قبل قليل، بأن المجلس العسكري في النيجر رفض استقبال وفد "إيكواس" في ظل الظروف الحالية لاعتبارات أمنية.
وأكدت وزارة الخارجية في النيجر في رسالة موجّهة إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في نيامي، أن "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".
اقرأ أيضا: ما القدرات العسكرية لدول "إيكواس" التي تهدد بالتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر؟
اقرأ أيضا: ما هي "إيكواس" ودولها الـ 15 وعلاقتها بالوضع في النيجر؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала