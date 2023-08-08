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القوات الروسية توجه ضربة إلى مركز القيادة الأوكراني المتقدم "خورتيسا"
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/جنود-أوكرانيون-يكشفون-عن-التهديد-الرئيسي-الروسي-الأكير-لقواتهم-1079874435.html
جنود أوكرانيون يكشفون عن "التهديد الرئيسي" الروسي الأكبر لقواتهم
جنود أوكرانيون يكشفون عن "التهديد الرئيسي" الروسي الأكبر لقواتهم
نقلت صحيفة غربية عن جنود من القوات المسلحة الأوكرانية وصفهم بأن الطائرة الروسية دون طيار بـ"لانسيت" كأحد التهديدات الرئيسية في ساحة المعركة. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T12:01+0000
2023-08-08T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال جندي من القوات المسلحة الأوكرانية: "هناك الكثير منهم، وهم يسببون الكثير من المتاعب لقواتنا، لأننا لا نملك مثل هذه الأسلحة".وأضافت الصحيفة: "هم يسببون معظم المشاكل لقوات المدفعية الأوكرانية".وقالت صحيفة "The Telegraph": "لا يمكن االتصدي لهذه الطائرات دون طيار بسهولة بسبب قدرتها على المناورة".كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الإثنين، أن "الطائرات المسيرة الروسية أثبتت جدارتها بشكل جيد جداً وتوجد ضرورة لزيادة إنتاجها".وأكد تشيميزوف لبوتين أن روسيا ضاعفت إنتاج الطائرات المقاتلة خلال عام 2022 مرتين.وقال تشيميزوف في تقريره حول عمل أقسام المؤسسة: "بالنسبة لصناعة الطائرات، إننا بالإضافة إلى الطائرات العسكرية المقاتلة التي ضاعفنا إنتاجها مرتين العام الماضي، نولي اهتماما كبيرا لتقنيات الطيران المدني".أقرا أيضا: ضابط أمريكي يحذر أوكرانيا من سلاح روسي "يطال أي هدف"أقرا أيضا: مشاهد هلع وذعر القوات الأوكرانية بعد رصدهم من قبل وحدة استطلاع روسية وتدميرهم... فيديوأقرا أيضا: "لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230808/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفعا-أوكرانيا-ذاتي-الحركة-على-اتجاه-جنوبي-دونيتسك-فيديو-1079873753.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جنود أوكرانيون يكشفون عن "التهديد الرئيسي" الروسي الأكبر لقواتهم

12:01 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 12:05 GMT 08.08.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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نقلت صحيفة غربية عن جنود من القوات المسلحة الأوكرانية وصفهم بأن الطائرة الروسية دون طيار بـ"لانسيت" كأحد التهديدات الرئيسية في ساحة المعركة.
وقال جندي من القوات المسلحة الأوكرانية: "هناك الكثير منهم، وهم يسببون الكثير من المتاعب لقواتنا، لأننا لا نملك مثل هذه الأسلحة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المسيرات الروسية يمكنها بسهولة تعطيل المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على الرغم من حجمها الصغير".

وأضافت الصحيفة: "هم يسببون معظم المشاكل لقوات المدفعية الأوكرانية".
وقالت صحيفة "The Telegraph": "لا يمكن االتصدي لهذه الطائرات دون طيار بسهولة بسبب قدرتها على المناورة".
لانتسيت الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديو
11:52 GMT
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الإثنين، أن "الطائرات المسيرة الروسية أثبتت جدارتها بشكل جيد جداً وتوجد ضرورة لزيادة إنتاجها".

وصرح بوتين، في لقاء مع المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية، سيرغي تشيميزوف: أظهرت كلا (المسيرتين) "كوب" و" لانسيت" فعاليتهما الكبيرة، أولاً، ضرباتهما قوية، لأي نوع من المعدات بما في ذلك المعدات الأجنبية الصنع.

وأكد تشيميزوف لبوتين أن روسيا ضاعفت إنتاج الطائرات المقاتلة خلال عام 2022 مرتين.
وقال تشيميزوف في تقريره حول عمل أقسام المؤسسة: "بالنسبة لصناعة الطائرات، إننا بالإضافة إلى الطائرات العسكرية المقاتلة التي ضاعفنا إنتاجها مرتين العام الماضي، نولي اهتماما كبيرا لتقنيات الطيران المدني".
أقرا أيضا: ضابط أمريكي يحذر أوكرانيا من سلاح روسي "يطال أي هدف"
أقرا أيضا: مشاهد هلع وذعر القوات الأوكرانية بعد رصدهم من قبل وحدة استطلاع روسية وتدميرهم... فيديو
أقرا أيضا: "لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديو
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