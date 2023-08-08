https://sputnikarabic.ae/20230808/خبير-اقتصادي-التقارب-الروسي-القطري-طبيعي-ومثمر-ويحقق-المنفعة-المتبادلة--1079882033.html
خبير اقتصادي: التقارب الروسي القطري طبيعي ومثمر ويحقق المنفعة المتبادلة
خبير اقتصادي: التقارب الروسي القطري طبيعي ومثمر ويحقق المنفعة المتبادلة
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T13:54+0000
2023-08-08T13:54+0000
2023-08-08T13:54+0000
راديو
بلا قيود
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خبير اقتصادي: التقارب الروسي القطري طبيعي ومثمر ويحقق المنفعة المتبادلة
خبير اقتصادي: التقارب الروسي القطري طبيعي ومثمر ويحقق المنفعة المتبادلة
تعاون مثمر بين روسيا الاتحادية وقطر وازدياد مطّرد للسياح الروس بعد إلغاء التأشيرة. في هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي بالشؤون الخليجية، الدكتور مازن مرجي، لبرنامجنا:نائبة وزير الخارجية الأمريكية تجري محادثات "صعبة" مع قادة الجيش في النيجر. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الدّولي والأفريقي، الأستاذ عمر المرابط، لبرنامج "بلا قيود":العقبات التي تقف حائلا أمام عودة الحكومة اليمنية إلى عدن رغم توجيهات "المجلس الرئاسي". حول هذا الموضوع، قال مدير المركز العربي للدراسات السياسية، وخبير العلاقات الدولية، الدكتور محمد صادق إسماعيل، لبرنامج "بلا قيود":فشل الاتفاق على جميع بنود خطة زيلينسكي للسلام في محادثات جدة. حول هذا الموضوع، تحدث مدير مركز (إس إم جي) للدراسات الدكتور آصف ملحم:اشتباكات عنيفة ونزوح جماعي من أم درمان، وقوات الدعم السريع ترفض خارطة إنهاء الحرب. وهو ما قال عنه المحلل السياسي والخبير بالشأن السوداني الدكتور خالد الفكي:البحرية الأمريكية تعلن وصول أكثر من 3000 جندي إلى الشرق الأوسط. حول هذا تحدّث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد تركي الحسن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
خبير اقتصادي: التقارب الروسي القطري طبيعي ومثمر ويحقق المنفعة المتبادلة
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
تعاون مثمر بين روسيا الاتحادية وقطر وازدياد مطّرد للسياح الروس بعد إلغاء التأشيرة. في هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي بالشؤون الخليجية، الدكتور مازن مرجي، لبرنامجنا:
"إنّ قطر سوق جيّدة حاليا للاستثمارات، وأي تحرك روسي نحو دول الشرق الأوسط، هو ضمن الإطار الطبيعي، حيث تسعى الدول تحسين علاقاتها مع الدول الصغيرة والكبيرة، وخاصة تلك التي يكون لها مجال للتبادل التجاري والاستثمار، وبالتالي بالرغم من أن قطر دولة صغيرة ولكن إمكانياتها المادية قوية والاستثمارات فعالة، وعلاقتهما طبيعية فيها طموح من الجانبين، كما تسعى روسيا لحماية اقتصادها من سيطرة الدول الغربية".
نائبة وزير الخارجية الأمريكية تجري محادثات "صعبة" مع قادة الجيش في النيجر. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الدّولي والأفريقي، الأستاذ عمر المرابط، لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ ما وقع في النيجر والانقلاب الذي وقع هناك جاء بعد الانقلاب في مالي وبوركينا فاسو، أعتقد ان انتهاء الحرب الباردة بين الشرق والغرب، جعل بعض الدول الأفريقية في محل اليتامى، ووجدت نفسها تحت سيطرة وهيمنة الغرب دون مقابل، وبالتالي هناك نقطة التقاء في السّياسات الروسية والأفريقية التي قامت بانقلاب، لأن روسيا لا تمنّ عليهم ولا تملي عليهم أوامر كما يفعل الغرب".
العقبات التي تقف حائلا أمام عودة الحكومة اليمنية إلى عدن رغم توجيهات "المجلس الرئاسي". حول هذا الموضوع، قال مدير المركز العربي للدراسات السياسية، وخبير العلاقات الدولية، الدكتور محمد صادق إسماعيل، لبرنامج "بلا قيود":
"إن هناك عقبات كثيرة تقف في وجه تغيير الوضع في اليمن، وأهمها هي العقبات الاقتصادية في سبيل توفير الاعتمادات المالية المخصصة سواء الخاصة بالهياكل الإدارية أو الموجهة نحو إنجاز بعض الأعمال الاقتصادية والإدارية، وبالتالي كان يتطلب الأمر وجود ضخ مالي قوي، ولكن المشكلة تبقى في الأبعاد الأخرى المتعلقة بمسألة الاستقرار الأمني والخلافات السياسية وحاجة اليمن لإعادة بناء الدولة الذي انهارت من بنيته التحتية ما يقارب 90 بالمئة".
فشل الاتفاق على جميع بنود خطة زيلينسكي للسلام في محادثات جدة. حول هذا الموضوع، تحدث مدير مركز (إس إم جي) للدراسات الدكتور آصف ملحم:
"إنّ النتيجة النهائية للمؤتمر كانت إيجابية إلى حد ما، واكتفوا في المؤتمر بالقول بضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، وهذا كان فقط لحفظ ماء وجه زيلينسكي الذي أصر على ضرورة انسحاب روسيا من جميع هذه الأراضي ولكن روسيا لن تنسحب وهو يعلم جيدا أنها لم تدخل إليها حتى تنسحب منها وعلى أوكرانيا الموافقة على أي صيغة تخرجها من مأزقها بسبب غباء حكامها".
اشتباكات عنيفة ونزوح جماعي من أم درمان، وقوات الدعم السريع ترفض خارطة إنهاء الحرب. وهو ما قال عنه المحلل السياسي والخبير بالشأن السوداني الدكتور خالد الفكي:
"هذه الحرب خسارة كبيرة للدعم السريع، حيث فقد 70% من قواته الرئيسية والآن أي تفاوض سيكون حول ما يتعلق بوضع الدعم السريع ومستقبله لاحقا في السودان لإدماجه في الجيش السوداني، أما بالنسبة للسودان كدولة فهو قلب أفريقيا فمتى انفرط العقد الأمني فيه تأثرت وتداعت كافة الدول الأخرى وهذا ما نشاهده الآن في النيجر وإثيوبيا".
البحرية الأمريكية تعلن وصول أكثر من 3000 جندي إلى الشرق الأوسط. حول هذا تحدّث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد تركي الحسن:
"إنّ الولايات المتحدة تريد أن تقول بهذه العودة الجديدة إنها لم ولن تترك المنطقة ولكن البحرية الإيرانية ليست هدفا سهلا ولديها قدرات عسكرية كبيرة، لذلك أنا أعتقد أن واشنطن لن تنزلق إلى استهداف طهران بشكل مباشر وإلا لكانت قد وجهت لها ضربة في عهد ترامب".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...