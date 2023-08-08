https://sputnikarabic.ae/20230808/خبير-اقتصادي-التقارب-الروسي-القطري-طبيعي-ومثمر-ويحقق-المنفعة-المتبادلة--1079882033.html

خبير اقتصادي: التقارب الروسي القطري طبيعي ومثمر ويحقق المنفعة المتبادلة

خبير اقتصادي: التقارب الروسي القطري طبيعي ومثمر ويحقق المنفعة المتبادلة

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T13:54+0000

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2023-08-08T13:54+0000

راديو

بلا قيود

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خبير اقتصادي: التقارب الروسي القطري طبيعي ومثمر ويحقق المنفعة المتبادلة خبير اقتصادي: التقارب الروسي القطري طبيعي ومثمر ويحقق المنفعة المتبادلة

تعاون مثمر بين روسيا الاتحادية وقطر وازدياد مطّرد للسياح الروس بعد إلغاء التأشيرة. في هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي بالشؤون الخليجية، الدكتور مازن مرجي، لبرنامجنا:نائبة وزير الخارجية الأمريكية تجري محادثات "صعبة" مع قادة الجيش في النيجر. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الدّولي والأفريقي، الأستاذ عمر المرابط، لبرنامج "بلا قيود":العقبات التي تقف حائلا أمام عودة الحكومة اليمنية إلى عدن رغم توجيهات "المجلس الرئاسي". حول هذا الموضوع، قال مدير المركز العربي للدراسات السياسية، وخبير العلاقات الدولية، الدكتور محمد صادق إسماعيل، لبرنامج "بلا قيود":فشل الاتفاق على جميع بنود خطة زيلينسكي للسلام في محادثات جدة. حول هذا الموضوع، تحدث مدير مركز (إس إم جي) للدراسات الدكتور آصف ملحم:اشتباكات عنيفة ونزوح جماعي من أم درمان، وقوات الدعم السريع ترفض خارطة إنهاء الحرب. وهو ما قال عنه المحلل السياسي والخبير بالشأن السوداني الدكتور خالد الفكي:البحرية الأمريكية تعلن وصول أكثر من 3000 جندي إلى الشرق الأوسط. حول هذا تحدّث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد تركي الحسن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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