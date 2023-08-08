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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/خبير-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-درع-السماء-الخاص-بزلينسكي-يسبب-انقلابا-عسكريا-في-البلاد-1079867135.html
خبير لدى الاستخبارات الأمريكية: "درع السماء" الخاص بزلينسكي يسبب انقلابا عسكريا في البلاد
خبير لدى الاستخبارات الأمريكية: "درع السماء" الخاص بزلينسكي يسبب انقلابا عسكريا في البلاد
صرح الخبير العسكري السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ريموند ماكغفرن، بأن كذبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن "درع السماء" تؤدي إلى انقلاب... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T08:16+0000
2023-08-08T08:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريموند ماكغفرن في مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب": "المئات من الجنود الأوكرانيين يقتلون كل يوم. فماذا يفعل زيلينسكي؟ يواصل اختراع الحكايات. إنها مسألة وقت قبل أن يصبحوا متوهمين لدرجة أن الناس في الجيش الأوكراني سوف يزيلونه من السلطة".وأشار ماكغفرن إلى أن حقيقة أن الرئيس الأوكراني بدأ يخبر العالم وشعبه في كثير من الأحيان في رسائل الفيديو حول "الدرع السماوي" للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي يتكون من أنظمة الدفاع الجوي والطيران الغربية، والتي لا تسمح الجيش الروسي لضرب أهداف على أراضي أوكرانيا.وقال: "أوكرانيا ليس لديها دفاعات جوية أو طائرات قادرة على صد الضربات الجوية الروسية، وأن زيلينسكي يكذب ببساطة، ويحاول يائسًا كسب دعم الغرب والأوكرانيين بمثل هذه التصريحات".وأضاف: "هذه الخطوة الخطيرة قد تكلف رئيس نظام كييف ثمنا باهظا، لأن كلماته لا تتطابق مع الواقع، وسرعان ما يمكن لشعبه أن ينقلب ضده ويقوم بانقلاب عسكري".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم. وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية، إذ بلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 35 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، في شباط/ فبراير 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230808/وسائل-إعلام-رفض-زيلينسكي-الخضوع-للغرب-سيؤدي-إلى-عواقب-وخيمة-1079866567.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير لدى الاستخبارات الأمريكية: "درع السماء" الخاص بزلينسكي يسبب انقلابا عسكريا في البلاد

08:16 GMT 08.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح الخبير العسكري السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ريموند ماكغفرن، بأن كذبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن "درع السماء" تؤدي إلى انقلاب عسكري في البلاد.
وقال ريموند ماكغفرن في مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب": "المئات من الجنود الأوكرانيين يقتلون كل يوم. فماذا يفعل زيلينسكي؟ يواصل اختراع الحكايات. إنها مسألة وقت قبل أن يصبحوا متوهمين لدرجة أن الناس في الجيش الأوكراني سوف يزيلونه من السلطة".
وأشار ماكغفرن إلى أن حقيقة أن الرئيس الأوكراني بدأ يخبر العالم وشعبه في كثير من الأحيان في رسائل الفيديو حول "الدرع السماوي" للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي يتكون من أنظمة الدفاع الجوي والطيران الغربية، والتي لا تسمح الجيش الروسي لضرب أهداف على أراضي أوكرانيا.
وقال: "أوكرانيا ليس لديها دفاعات جوية أو طائرات قادرة على صد الضربات الجوية الروسية، وأن زيلينسكي يكذب ببساطة، ويحاول يائسًا كسب دعم الغرب والأوكرانيين بمثل هذه التصريحات".
وأضاف: "هذه الخطوة الخطيرة قد تكلف رئيس نظام كييف ثمنا باهظا، لأن كلماته لا تتطابق مع الواقع، وسرعان ما يمكن لشعبه أن ينقلب ضده ويقوم بانقلاب عسكري".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: رفض زيلينسكي الخضوع للغرب سيؤدي إلى عواقب وخيمة
07:50 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.
وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية، إذ بلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 35 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، في شباط/ فبراير 2022.
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