https://sputnikarabic.ae/20230808/خسائر-الشركات-الأوروبية-بعد-تقليص-أنشطتها-في-روسيا-1079872024.html
خسائر الشركات الأوروبية بعد تقليص أنشطتها في روسيا
خسائر الشركات الأوروبية بعد تقليص أنشطتها في روسيا
تقدّر خسائر مباشرة للشركات الأوروبية بنحو 100 مليار يورو، بسبب انسحابها من السوق الروسية عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 2022، وفق... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T11:10+0000
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وفقًا للخبراء، سجلت حوالي 176 شركة، على وجه الخصوص، "انخفاض قيمة الأصول والتكاليف المرتبطة بصرف العملات".ومع ذلك، فإن دراسة الصحيفة لم تأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الأخرى بسبب العملية العسكرية الخاصة والعقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا.وأشارت الصحيفة إلى أن شركات النفط والغاز تكبدت أكبر الخسائر. وبلغ إجمالي خسائر شركات "بريتيش بيتروليوم" و"شيل" و"توتال إنرجيز" 40.6 مليار يورو. بالإضافة إلى ذلك، خسرت الشركات الصناعية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات، 13.6 مليار يورو في روسيا الاتحادية، وسجلت الشركات المالية، وخاصة البنوك، عمليات شطب ونفقات أخرى قُدرت بـ17.5 مليار يورو.وذكرت الصحيفة أن أكثر من 50% من الكيانات المملوكة لأوروبا في روسيا قبل العملية العسكرية الخاصة، والبالغ عددها 1871، لا تزال تعمل في البلاد، وفقاً لبيانات كلية كييف للاقتصاد. والشركات الأوروبية التي لا تزال موجودة في روسيا الاتحادية تشمل نستله السويسرية ويونيليفر البريطانية.اقرأ أيضا - برلماني روسي بارز يقترح وصم البضائع القادمة من الدول غير الصديقة بعبارة "أنتجها عدو روسيا"وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، طالت قطاعات الطاقة والمال والتجارة والفنون والثقافة والرياضة، وكان آخرها الحزمة العاشرة من العقوبات التي شملت حظر نقل السلع الأوروبية عبر روسيا والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، كما شملت العقوبات أيضًا، مؤسسات إعلامية مثل مؤسسة "روسيا سيغودنيا"، وكتابًا ومذيعين ومسؤولين بقنوات تلفزيونية ومجموعات إعلامية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, инфографика
خسائر الشركات الأوروبية بعد تقليص أنشطتها في روسيا
11:10 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 11:15 GMT 08.08.2023) تابعنا عبر
تقدّر خسائر مباشرة للشركات الأوروبية بنحو 100 مليار يورو، بسبب انسحابها من السوق الروسية عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 2022، وفق دراسة أجرته صحيفة "فايننشال تايمز".
وفقًا للخبراء، سجلت حوالي 176 شركة، على وجه الخصوص، "انخفاض قيمة الأصول والتكاليف المرتبطة بصرف العملات".
ومع ذلك، فإن دراسة الصحيفة
لم تأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الأخرى بسبب العملية العسكرية الخاصة
والعقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركات النفط والغاز تكبدت أكبر الخسائر. وبلغ إجمالي خسائر شركات "بريتيش بيتروليوم" و"شيل" و"توتال إنرجيز" 40.6 مليار يورو. بالإضافة إلى ذلك، خسرت الشركات الصناعية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات، 13.6 مليار يورو في روسيا الاتحادية، وسجلت الشركات المالية، وخاصة البنوك، عمليات شطب ونفقات أخرى قُدرت بـ17.5 مليار يورو.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 50% من الكيانات المملوكة لأوروبا في روسيا قبل العملية العسكرية الخاصة، والبالغ عددها 1871، لا تزال تعمل في البلاد، وفقاً لبيانات كلية كييف للاقتصاد. والشركات الأوروبية التي لا تزال موجودة في روسيا الاتحادية تشمل نستله السويسرية ويونيليفر البريطانية.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، طالت قطاعات الطاقة والمال والتجارة والفنون والثقافة والرياضة، وكان آخرها الحزمة العاشرة من العقوبات التي شملت حظر نقل السلع الأوروبية عبر روسيا والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، كما شملت العقوبات أيضًا، مؤسسات إعلامية مثل مؤسسة "روسيا سيغودنيا"، وكتابًا ومذيعين ومسؤولين بقنوات تلفزيونية ومجموعات إعلامية.