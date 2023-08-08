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https://sputnikarabic.ae/20230808/دب-يهرب-من-طائرة-متوجهة-من-بغداد-إلى-دبي-فيديو--1079883390.html
دب يهرب من طائرة متوجهة من بغداد إلى دبي... فيديو
دب يهرب من طائرة متوجهة من بغداد إلى دبي... فيديو
هرب دب من قفص الشحن الذي كان فيه، على متن رحلة ركاب تابعة للخطوط الجوية العراقية، مُتجهة من العاصمة العراقية، بغداد، إلى دبي، ما تسبب في تأخير الرحلة الجوية. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T14:31+0000
2023-08-08T14:44+0000
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وبيّنت الخطوط الجوية العراقية أن الدب خرج من الصندوق المخصص لنقله عند وصول الطائرة إلى مطار دبي، ما استدعى الطاقم إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية، التي أرسلت على الفور فريقا متخصصا لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة.وقالت الخطوط الجوية العراقية في بيان: "تم تخدير الدب، على يد فريق متخصص في دبي، وتم إخراجه من الطائرة".وبحسب شركة الطيران، كان هناك اثنان من الدببة المهددة بالانقراض على متن هذه الرحلة، بحسب موقع "mirror".يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمر بفتح تحقيق لمعرفة سبب "الخلل".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

دب يهرب من طائرة متوجهة من بغداد إلى دبي... فيديو

14:31 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 14:44 GMT 08.08.2023)
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دب بري في غابات التايغا في سيبيريا، روسيا 26 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Press service of the President of the Russian Federation
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هرب دب من قفص الشحن الذي كان فيه، على متن رحلة ركاب تابعة للخطوط الجوية العراقية، مُتجهة من العاصمة العراقية، بغداد، إلى دبي، ما تسبب في تأخير الرحلة الجوية.
وبيّنت الخطوط الجوية العراقية أن الدب خرج من الصندوق المخصص لنقله عند وصول الطائرة إلى مطار دبي، ما استدعى الطاقم إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية، التي أرسلت على الفور فريقا متخصصا لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة.
وقالت الخطوط الجوية العراقية في بيان: "تم تخدير الدب، على يد فريق متخصص في دبي، وتم إخراجه من الطائرة".
وبحسب شركة الطيران، كان هناك اثنان من الدببة المهددة بالانقراض على متن هذه الرحلة، بحسب موقع "mirror".
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمر بفتح تحقيق لمعرفة سبب "الخلل".
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