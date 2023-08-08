https://sputnikarabic.ae/20230808/ذكرى-شن-جورجيا-عملية-هجومية-ضد-أوسيتيا-الجنوبية-1079892689.html
ذكرى شن جورجيا عملية هجومية ضد أوسيتيا الجنوبية
ذكرى شن جورجيا عملية هجومية ضد أوسيتيا الجنوبية
يصادف اليوم الذكرى الـ15 لشن جورجيا عملية هجومية ضد أوسيتيا الجنوبية. يقدم فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا لتسلسل أحداث النزاع المسلح الذي بدأ في 8 أغسطس/ آب... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T19:09+0000
2023-08-08T19:09+0000
2023-08-08T19:09+0000
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انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика
ذكرى شن جورجيا عملية هجومية ضد أوسيتيا الجنوبية
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يصادف اليوم الذكرى الـ15 لشن جورجيا عملية هجومية ضد أوسيتيا الجنوبية. يقدم فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا لتسلسل أحداث النزاع المسلح الذي بدأ في 8 أغسطس/ آب 2008، والإجراءات التي اتخذتها روسيا الاتحادية لحل النزاع.