عربي
القوات الروسية توجه ضربة إلى مركز القيادة الأوكراني المتقدم "خورتيسا"
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/ضابط-أمريكي-يكشف-السبب-الخفي-للهجمات-الأوكرانية-بالطائرات-المسيرة-على-روسيا-1079872142.html
ضابط أمريكي يكشف السبب الخفي للهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على روسيا
ضابط أمريكي يكشف السبب الخفي للهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على روسيا
أكد الضابط الأمريكي، توني شافير، أن الاعتداءات الأوكرانية بالطائرات دون طيار على أهداف في روسيا تهدف إلى تشتيت الانتباه عن إخفاقات الجيش الأوكراني في ساحة... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T11:16+0000
2023-08-08T11:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87d0724e2f4755ee04111894a38befd7.jpg
وقال توني شافير في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "معظم هذه العمليات باستخدام طائرات دون طيار هي صرف الانتباه عن الإخفاقات القتالية للأوكرانيين".وأضاف: "هجمات الطائرات دون طيار ليس لها أي أهمية استراتيجية، لأنها تهدف فقط إلى تحويل انتباه الغرب عن إخفاقات القوات الأوكرانية في ساحة المعركة ضد الجيش الروسي".وتابع: "إذا لم يجبر الغرب الحكومة الأوكرانية على تغيير هذا التكتيك، فستكون العواقب وخيمة على الأوكرانيين".وأشار إلى أن هذا لا يؤدي إلا إلى تفاقم آلام ومعاناة الشعب الأوكراني.بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-تدمر-مدفعا-أوكرانيا-ذاتي-الحركة-متخفيا-في-غابة-فيديو-1079871437.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64df16d2b2534fbfdec56ca38de395dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي يكشف السبب الخفي للهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على روسيا

11:16 GMT 08.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد الضابط الأمريكي، توني شافير، أن الاعتداءات الأوكرانية بالطائرات دون طيار على أهداف في روسيا تهدف إلى تشتيت الانتباه عن إخفاقات الجيش الأوكراني في ساحة المعركة.
وقال توني شافير في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "معظم هذه العمليات باستخدام طائرات دون طيار هي صرف الانتباه عن الإخفاقات القتالية للأوكرانيين".
وأضاف: "هجمات الطائرات دون طيار ليس لها أي أهمية استراتيجية، لأنها تهدف فقط إلى تحويل انتباه الغرب عن إخفاقات القوات الأوكرانية في ساحة المعركة ضد الجيش الروسي".
وتابع: "إذا لم يجبر الغرب الحكومة الأوكرانية على تغيير هذا التكتيك، فستكون العواقب وخيمة على الأوكرانيين".
وأشار إلى أن هذا لا يؤدي إلا إلى تفاقم آلام ومعاناة الشعب الأوكراني.
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة متخفيا في غابة... فيديو
10:37 GMT
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.
وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала