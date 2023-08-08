https://sputnikarabic.ae/20230808/عبد-الله-بن-زايد-يلتقي-مع-يائير-لابيد-في-إيطاليا-ويبحثا-تعزيز-العلاقات-الإسرائيلية-الإماراتية-1079890878.html

عبد الله بن زايد يلتقي مع يائير لابيد في إيطاليا ويبحثا تعزيز العلاقات الإسرائيلية الإماراتية

عبد الله بن زايد يلتقي مع يائير لابيد في إيطاليا ويبحثا تعزيز العلاقات الإسرائيلية الإماراتية

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، بوزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، في إيطاليا وبحثا خلاله التعاون الإستراتيجي بين... 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T17:34+0000

2023-08-08T17:34+0000

2023-08-08T17:34+0000

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ونقلت القناة الإسرائيلية "الـ 12"، مساء اليوم الثلاثاء، عن لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلي، سعادته بلقاء عبد الله بن زايد، معتبرًا إياه صديقه وشريكه، بدعوى أنهما وضعا معا البنية التحتية للعلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.وأعرب يائير لابيد عن أمنيته بمواصلة التعاون بين الجانبين الإسرائيلي والإماراتي بهدف تعميق وتعزيز العلاقات المشتركة بينهما، حيث أفادت القناة على موقعها الإلكتروني أن اللقاء عقد لما يزيد عن 3 ساعات متواصلة.وأشارت القناة إلى أنه منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، في يناير/كانون الثاني الماضي، لم يلتق أي مسؤول إسرائيلي مع نظيره الإماراتي، خاصة مع اقتحام إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، للمسجد الأقصى، واستنكار أبو ظبي تلك الخطوة التي وصفتها بالخطيرة.وأوضحت أن لابيد منذ أن كان وزيرا للخارجية وبعدها رئيسا للوزراء في تل أبيب، التقى أكثر من مرة بوزير الخارجية الإماراتية، حيث عقد اللقاء الأول بينهما بعد مرور أسبوعين فقط على تولي لابيد منصب وزير الخارجية في حكومة نفتالي بينيت، حينما افتتحا السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي.وكان ابن زايد ولابيد من مؤسسى قمة "النقب" التي أقيمت، في شهر مارس/آذار من العام الماضي، في مدينة النقب، جنوبي إسرائيل بمشاركة وزراء خارجية مصر والبحرين والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.ووقّعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام 2020، برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

https://sputnikarabic.ae/20230715/صحيفة-إسرائيل-تسعى-لإبرام-اتفاقية-تجارة-حرة-إقليمية-مع-دول-عربية-1079082087.html

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