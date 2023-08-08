https://sputnikarabic.ae/20230808/علماء-روس-يطورون-تقنية-لمعالجة-وقود-ديزل-الحيوي-من-بذور-شجيرات-سامة--1079869658.html
علماء روس يطورون تقنية لمعالجة وقود ديزل حيوي من بذور شجيرات سامة
علماء روس يطورون تقنية لمعالجة وقود ديزل حيوي من بذور شجيرات سامة
قام علماء من جامعة داغستان التقنية الحكومية والمركز الفيدرالي للهندسة الزراعية العلمية بتطوير طريقة لتحسين إنتاج وقود الديزل الحيوي من خلال استخدام بذور شجيرات... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T09:37+0000
2023-08-08T09:37+0000
2023-08-08T09:46+0000
علوم
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وذكر العلماء في دراستهم أن طريقة معالجة بذور بربادوس التي تم تطويرها من خلال تدريب شبكة عصبية عميقة ستقلل من تكاليف العمالة وتحسن جودة الوقود الحيوي الناتج.وبحسب العلماء فإن وقود الديزل الحيوي هو مكون من "إستر ميثيل" من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة مشتق من الزيوت النباتية والدهون الحيوانية.وأشار الخبراء إلى أنه بالمقارنة مع وقود الديزل البترولي، فإن له العديد من المزايا. يؤدي استخدام هذا الوقود إلى تقليل انبعاثات غازات العادم والمواد الجسيمية والهيدروكربونات غير المحترقة. كما يعمل وقود الديزل الحيوي على تحسين قابلية التحلل الحيوي وهو غير سام بطبيعته ويمكن استخدامه في أي محرك ديزل أنيق أو في مزيج.وفقًا للخبراء، تتمثل المشاكل الرئيسية في إنتاج وقود الديزل الحيوي في اللزوجة العالية، وضعف التطاير والتشبع المتعدد (وجود سلسلة هيدروكربونية مع اثنين أو أكثر من الروابط المزدوجة بين الكربون والكربون) لحلها، حيث يستخدم العلماء عمليات كيميائية مختلفة إحداها هي الأسترة التبادلية.وتعتبر هذه الطريقة آمنة لتغيير الخصائص الفيزيائية والكيميائية للإسترات (الدهون والزيوت) عن طريق تبادل المخلفات الحمضية بين الدهون وتستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات المصنعة للدهون المتخصصة في أوروبا والاتحاد السوفياتي السابق.
https://sputnikarabic.ae/20230620/تقنية-جديدة-تحول-ثاني-أكسيد-الكربون-إلى-وقود-نظيف-1078318943.html
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علوم
علماء روس يطورون تقنية لمعالجة وقود ديزل حيوي من بذور شجيرات سامة
09:37 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 09:46 GMT 08.08.2023) تابعنا عبر
قام علماء من جامعة داغستان التقنية الحكومية والمركز الفيدرالي للهندسة الزراعية العلمية بتطوير طريقة لتحسين إنتاج وقود الديزل الحيوي من خلال استخدام بذور شجيرات استوائية سامة.
وذكر العلماء في دراستهم أن طريقة معالجة بذور بربادوس التي تم تطويرها من خلال تدريب شبكة عصبية عميقة ستقلل من تكاليف العمالة وتحسن جودة الوقود الحيوي الناتج.
وبحسب العلماء فإن وقود الديزل الحيوي هو مكون من "إستر ميثيل" من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة مشتق من الزيوت النباتية والدهون الحيوانية.
وأشار الخبراء إلى أنه بالمقارنة مع وقود الديزل البترولي، فإن له العديد من المزايا. يؤدي استخدام هذا الوقود إلى تقليل انبعاثات غازات العادم والمواد الجسيمية والهيدروكربونات غير المحترقة.
كما يعمل وقود الديزل الحيوي على تحسين قابلية التحلل الحيوي وهو غير سام بطبيعته ويمكن استخدامه في أي محرك ديزل أنيق أو في مزيج.
وفقًا للخبراء، تتمثل المشاكل الرئيسية في إنتاج وقود الديزل الحيوي في اللزوجة العالية، وضعف التطاير والتشبع المتعدد (وجود سلسلة هيدروكربونية مع اثنين أو أكثر من الروابط المزدوجة بين الكربون والكربون) لحلها، حيث يستخدم العلماء عمليات كيميائية مختلفة إحداها هي الأسترة التبادلية.
وتعتبر هذه الطريقة آمنة لتغيير الخصائص الفيزيائية والكيميائية للإسترات (الدهون والزيوت) عن طريق تبادل المخلفات الحمضية بين الدهون وتستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات المصنعة للدهون المتخصصة في أوروبا والاتحاد السوفياتي السابق.