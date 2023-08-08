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قناة "أر تي" تعلن فتح باب تقديم طلبات المشاركة في جائزة خالد الخطيب الدولية
قناة "أر تي" تعلن فتح باب تقديم طلبات المشاركة في جائزة خالد الخطيب الدولية
أعلنت قناة "أر تي" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، فتح باب تقديم طلبات المشاركة في جائزة خالد الخطيب الدولية التذكارية، والتي تمنح سنويًا للصحفيين عن أفضل عمل... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T12:38+0000
2023-08-08T12:38+0000
روسيا
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وتمنح جائزة خالد الخطيب الدولية في الفئات التالية: "أفضل الأعمال الصحفية من مناطق النزاع بصيغة النص المكتوب" و"أفضل الأعمال الصحفية من مناطق النزاع بصيغة الفيديو" و" أفضل عمل: قصة إنسانية"- قصص عن الناس في منطقة النزاع وعن مساعدة المدنيين واللاجئين. أعمال عن إعادة إعمار المدن والعودة إلى الحياة المدنية".وسبق أن منحت الجائزة لمتسابقين من روسيا والعراق وإيرلندا وسنغافورة وأمريكا وإيطاليا والهند وسوريا واليمن، الذين كرست أعمالهم لتغطية لنزاعات في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وموزمبيق والفلبين وأوكرانيا.وأسست القناة جائزة خالد الخطيب الدولية تخليداً لذكرى الصحفي، خالد الخطيب، البالغ من العمر 25 عاماً، والذي تعاون مع "أر تي" بالعربية.قتل، خالد الخطيب، في قصف صاروخي شنه المسلحون في محافظة حمص السورية عام 2017، وكان يغطي في تقاريره معارك القوات الحكومية ضد الإرهابيين. ووقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في عام 2018 مرسوماً بتقليد خالد الخطيب ميدالية "الشجاعة" التي تم تسليمها لعائلته، خلال الفعالية الأولى لتسليم الجوائز.
https://sputnikarabic.ae/20230802/بوتين-يقلد-جوائز-الدولة-للمشاركين-بالعملية-العسكرية-الخاصة-1079717112.html
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روسيا

قناة "أر تي" تعلن فتح باب تقديم طلبات المشاركة في جائزة خالد الخطيب الدولية

12:38 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورحفل توزيع جائزة الصحفي "خالد الخطيب الدولية"
حفل توزيع جائزة الصحفي خالد الخطيب الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلنت قناة "أر تي" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، فتح باب تقديم طلبات المشاركة في جائزة خالد الخطيب الدولية التذكارية، والتي تمنح سنويًا للصحفيين عن أفضل عمل صحفي يتم إنجازه في مناطق النزاعات.
وتمنح جائزة خالد الخطيب الدولية في الفئات التالية: "أفضل الأعمال الصحفية من مناطق النزاع بصيغة النص المكتوب" و"أفضل الأعمال الصحفية من مناطق النزاع بصيغة الفيديو" و" أفضل عمل: قصة إنسانية"- قصص عن الناس في منطقة النزاع وعن مساعدة المدنيين واللاجئين. أعمال عن إعادة إعمار المدن والعودة إلى الحياة المدنية".
ويحصل الفائز على جائزة نقدية مقدارها 200 ألف روبل ( نحو 2200 دولار).
وسبق أن منحت الجائزة لمتسابقين من روسيا والعراق وإيرلندا وسنغافورة وأمريكا وإيطاليا والهند وسوريا واليمن، الذين كرست أعمالهم لتغطية لنزاعات في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وموزمبيق والفلبين وأوكرانيا.
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وأسست القناة جائزة خالد الخطيب الدولية تخليداً لذكرى الصحفي، خالد الخطيب، البالغ من العمر 25 عاماً، والذي تعاون مع "أر تي" بالعربية.
قتل، خالد الخطيب، في قصف صاروخي شنه المسلحون في محافظة حمص السورية عام 2017، وكان يغطي في تقاريره معارك القوات الحكومية ضد الإرهابيين.
ووقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في عام 2018 مرسوماً بتقليد خالد الخطيب ميدالية "الشجاعة" التي تم تسليمها لعائلته، خلال الفعالية الأولى لتسليم الجوائز.
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