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https://sputnikarabic.ae/20230808/قناة-السويس-أرقام-تكشف-عن-ممر-عالمي-بلا-منافس-1079882611.html
قناة السويس... أرقام تكشف عن "ممر عالمي" بلا منافس
قناة السويس... أرقام تكشف عن "ممر عالمي" بلا منافس
استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عددا من المعلومات والأرقام الخاصة بالقناة، منذ تأميمها وحتى الآن، كاشفا عن تطورات كبيرة في الممر الملاحي الأهم... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

قناة السويس... أرقام تكشف عن "ممر عالمي" بلا منافس

13:54 GMT 08.08.2023
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استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عددا من المعلومات والأرقام الخاصة بالقناة، منذ تأميمها وحتى الآن، كاشفا عن تطورات كبيرة في الممر الملاحي الأهم في العالم.
قناة السويس.. أرقام تكشف عن ممر عالمي بلا منافس - سبوتنيك عربي
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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