https://sputnikarabic.ae/20230808/قناة-السويس-أرقام-تكشف-عن-ممر-عالمي-بلا-منافس-1079882611.html
قناة السويس... أرقام تكشف عن "ممر عالمي" بلا منافس
قناة السويس... أرقام تكشف عن "ممر عالمي" بلا منافس
استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عددا من المعلومات والأرقام الخاصة بالقناة، منذ تأميمها وحتى الآن، كاشفا عن تطورات كبيرة في الممر الملاحي الأهم... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T13:54+0000
2023-08-08T13:54+0000
2023-08-08T13:54+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
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انفوجرافيك, инфографика
قناة السويس... أرقام تكشف عن "ممر عالمي" بلا منافس
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استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عددا من المعلومات والأرقام الخاصة بالقناة، منذ تأميمها وحتى الآن، كاشفا عن تطورات كبيرة في الممر الملاحي الأهم في العالم.