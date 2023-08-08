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القوات الروسية توجه ضربة إلى مركز القيادة الأوكراني المتقدم "خورتيسا"
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفعا-أوكرانيا-ذاتي-الحركة-على-اتجاه-جنوبي-دونيتسك-فيديو-1079873753.html
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديو
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة "لانتسيت" الانتحارية الروسية، تمكنت من تدمير مدفع أوكراني ذاتي الدفع متخفي في غابة على اتجاه جنوبي... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T11:52+0000
2023-08-08T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتظهر المشاهد المسيرة الروسية " لانتسيت" وهي تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الدفع بعد رصده على اتجاه جنوبي دونيتسك.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديو

11:52 GMT 08.08.2023
© Photo"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة
لانتسيت الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Photo
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة "لانتسيت" الانتحارية الروسية، تمكنت من تدمير مدفع أوكراني ذاتي الدفع متخفي في غابة على اتجاه جنوبي دونيتسك.
وتظهر المشاهد المسيرة الروسية " لانتسيت" وهي تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الدفع بعد رصده على اتجاه جنوبي دونيتسك.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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