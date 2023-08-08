https://sputnikarabic.ae/20230808/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفعا-أوكرانيا-ذاتي-الحركة-على-اتجاه-جنوبي-دونيتسك-فيديو-1079873753.html
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديو
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة "لانتسيت" الانتحارية الروسية، تمكنت من تدمير مدفع أوكراني ذاتي الدفع متخفي في غابة على اتجاه جنوبي... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T11:52+0000
2023-08-08T11:52+0000
2023-08-08T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتظهر المشاهد المسيرة الروسية " لانتسيت" وهي تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الدفع بعد رصده على اتجاه جنوبي دونيتسك.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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2023
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/08/1079873864_62:0:1085:767_1920x0_80_0_0_19efde136e041ec1dc3a52ba269e738e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة "لانتسيت" الانتحارية الروسية، تمكنت من تدمير مدفع أوكراني ذاتي الدفع متخفي في غابة على اتجاه جنوبي دونيتسك.
وتظهر المشاهد المسيرة الروسية " لانتسيت" وهي تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الدفع بعد رصده على اتجاه جنوبي دونيتسك.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.