https://sputnikarabic.ae/20230808/محلل-عسكري-بريطاني-يكشف-عن-الاستراتيجية-العسكرية-الأوكرانية-الفاشلة-لمواجهة-روسيا-1079867030.html

محلل عسكري بريطاني يكشف عن الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية الفاشلة لمواجهة روسيا

محلل عسكري بريطاني يكشف عن الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية الفاشلة لمواجهة روسيا

كشف المحلل العسكري البريطاني، شون بيل، أن الجيش الأوكراني ألقى بكل احتياطاته في معركة زابوروجيه وبهذه النتيجة فقد السيطرة على الجزء الشمالي الغربي من دونباس. 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T08:09+0000

2023-08-08T08:09+0000

2023-08-08T08:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات المحلل العسكري البريطاني خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" قال فيها "زابوروجيه هي المكان الذي ركزت فيه القوات المسلحة الأوكرانية جهودها الرئيسية في الوقت الحالي، ولكن حتى هناك من الصعب عليهم إحراز أي تقدم، حيث تمثل حقول الألغام عقبة كبيرة وألقوا بالاحتياطيات الرئيسية إلى هناك، لكن هذا لم يساعد في تحقيق النتائج بالنسبة لهم، فإن الوضع هناك الآن صعب للغاية".وأشار بيل إلى أن الجيش الأوكراني فقد السيطرة على عدة مستوطنات في الجزء الشمالي الغربي من دونباس، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك هُزمت القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أرتيموفسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230729/محلل-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-كيف-يمكن-أن-تتسبب-روسيا-بانهيار-الناتو-1079535339.html

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