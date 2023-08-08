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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/محلل-عسكري-بريطاني-يكشف-عن-الاستراتيجية-العسكرية-الأوكرانية-الفاشلة-لمواجهة-روسيا-1079867030.html
محلل عسكري بريطاني يكشف عن الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية الفاشلة لمواجهة روسيا
محلل عسكري بريطاني يكشف عن الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية الفاشلة لمواجهة روسيا
كشف المحلل العسكري البريطاني، شون بيل، أن الجيش الأوكراني ألقى بكل احتياطاته في معركة زابوروجيه وبهذه النتيجة فقد السيطرة على الجزء الشمالي الغربي من دونباس. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T08:09+0000
2023-08-08T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات المحلل العسكري البريطاني خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" قال فيها "زابوروجيه هي المكان الذي ركزت فيه القوات المسلحة الأوكرانية جهودها الرئيسية في الوقت الحالي، ولكن حتى هناك من الصعب عليهم إحراز أي تقدم، حيث تمثل حقول الألغام عقبة كبيرة وألقوا بالاحتياطيات الرئيسية إلى هناك، لكن هذا لم يساعد في تحقيق النتائج بالنسبة لهم، فإن الوضع هناك الآن صعب للغاية".وأشار بيل إلى أن الجيش الأوكراني فقد السيطرة على عدة مستوطنات في الجزء الشمالي الغربي من دونباس، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك هُزمت القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أرتيموفسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230729/محلل-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-كيف-يمكن-أن-تتسبب-روسيا-بانهيار-الناتو-1079535339.html
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العالم
العالم

محلل عسكري بريطاني يكشف عن الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية الفاشلة لمواجهة روسيا

08:09 GMT 08.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشف المحلل العسكري البريطاني، شون بيل، أن الجيش الأوكراني ألقى بكل احتياطاته في معركة زابوروجيه وبهذه النتيجة فقد السيطرة على الجزء الشمالي الغربي من دونباس.
وجاءت تصريحات المحلل العسكري البريطاني خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" قال فيها "زابوروجيه هي المكان الذي ركزت فيه القوات المسلحة الأوكرانية جهودها الرئيسية في الوقت الحالي، ولكن حتى هناك من الصعب عليهم إحراز أي تقدم، حيث تمثل حقول الألغام عقبة كبيرة وألقوا بالاحتياطيات الرئيسية إلى هناك، لكن هذا لم يساعد في تحقيق النتائج بالنسبة لهم، فإن الوضع هناك الآن صعب للغاية".
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محلل في المخابرات الأمريكية يكشف كيف يمكن أن تتسبب روسيا بانهيار الناتو
29 يوليو, 10:45 GMT
وأشار بيل إلى أن الجيش الأوكراني فقد السيطرة على عدة مستوطنات في الجزء الشمالي الغربي من دونباس، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك هُزمت القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أرتيموفسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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