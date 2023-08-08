https://sputnikarabic.ae/20230808/محلل-عسكري-بريطاني-يكشف-عن-الاستراتيجية-العسكرية-الأوكرانية-الفاشلة-لمواجهة-روسيا-1079867030.html
محلل عسكري بريطاني يكشف عن الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية الفاشلة لمواجهة روسيا
محلل عسكري بريطاني يكشف عن الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية الفاشلة لمواجهة روسيا
كشف المحلل العسكري البريطاني، شون بيل، أن الجيش الأوكراني ألقى بكل احتياطاته في معركة زابوروجيه وبهذه النتيجة فقد السيطرة على الجزء الشمالي الغربي من دونباس. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T08:09+0000
2023-08-08T08:09+0000
2023-08-08T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات المحلل العسكري البريطاني خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" قال فيها "زابوروجيه هي المكان الذي ركزت فيه القوات المسلحة الأوكرانية جهودها الرئيسية في الوقت الحالي، ولكن حتى هناك من الصعب عليهم إحراز أي تقدم، حيث تمثل حقول الألغام عقبة كبيرة وألقوا بالاحتياطيات الرئيسية إلى هناك، لكن هذا لم يساعد في تحقيق النتائج بالنسبة لهم، فإن الوضع هناك الآن صعب للغاية".وأشار بيل إلى أن الجيش الأوكراني فقد السيطرة على عدة مستوطنات في الجزء الشمالي الغربي من دونباس، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك هُزمت القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أرتيموفسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230729/محلل-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-كيف-يمكن-أن-تتسبب-روسيا-بانهيار-الناتو-1079535339.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
محلل عسكري بريطاني يكشف عن الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية الفاشلة لمواجهة روسيا
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كشف المحلل العسكري البريطاني، شون بيل، أن الجيش الأوكراني ألقى بكل احتياطاته في معركة زابوروجيه وبهذه النتيجة فقد السيطرة على الجزء الشمالي الغربي من دونباس.
وجاءت تصريحات المحلل العسكري البريطاني خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" قال فيها "زابوروجيه هي المكان الذي ركزت فيه القوات المسلحة الأوكرانية جهودها الرئيسية في الوقت الحالي، ولكن حتى هناك من الصعب عليهم إحراز أي تقدم، حيث تمثل حقول الألغام عقبة كبيرة وألقوا بالاحتياطيات الرئيسية إلى هناك، لكن هذا لم يساعد في تحقيق النتائج بالنسبة لهم، فإن الوضع هناك الآن صعب للغاية".
وأشار بيل إلى أن الجيش الأوكراني فقد السيطرة على عدة مستوطنات في الجزء الشمالي الغربي من دونباس، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك هُزمت القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أرتيموفسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.