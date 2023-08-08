https://sputnikarabic.ae/20230808/مستشار-أمريكي-يكشف-عن-ضربة-روسية-ضخمة-في-أوكرانيا-نفذت-خلال-4-أشهر-1079883100.html
مستشار أمريكي يكشف عن ضربة روسية ضخمة في أوكرانيا نفذت خلال 4 أشهر
مستشار أمريكي يكشف عن ضربة روسية ضخمة في أوكرانيا نفذت خلال 4 أشهر
كشف المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، أن الجيش الروسي ترك أوكرانيا دون وسائل دفاع جوي، ما أدى إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T14:07+0000
2023-08-08T14:07+0000
2023-08-08T14:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال لاري جونسون في مقابلة مع "Judging Freedom" على "يوتيوب": "ما حدث على وجه الخصوص في الأشهر الأربعة الماضية هو التدمير شبه الكامل للنظام الدفاعي الجوي الأوكراني".وأضاف: "يمكن للطائرات الروسية الآن الطيران دون مشاكل، ولا يمكن لأوكرانيا الرد على ذلك بأي شكل من الأشكال. علاوة على ذلك، لا تستطيع الولايات المتحدة والناتو القيام بذالك".وأشار جونسون إلى أن الأوكرانيين ليس لديهم عمليا أنظمة دفاع جوي قادرة على وقف الهجمات الجوية الروسية، حتى أنظمة باتريوت الرائعة لم تكن فعالة، والآن أصبح جنود القوات المسلحة الأوكرانية فريسة سهلة للطائرات الروسية وطائرات هليكوبتر".وقال: "لا يستطيعون الرد على هجمات الجيش الروسي، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الروس يلحقون مثل هذه الخسائر الكارثية بالقوات المسلحة الأوكرانية".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230808/إعلام-الغرب-يتلقى-أنباء-مؤسفة-من-أوكرانيا-1079881336.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مستشار أمريكي يكشف عن ضربة روسية ضخمة في أوكرانيا نفذت خلال 4 أشهر
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كشف المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، أن الجيش الروسي ترك أوكرانيا دون وسائل دفاع جوي، ما أدى إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال لاري جونسون في مقابلة مع "Judging Freedom" على "يوتيوب"
: "ما حدث على وجه الخصوص في الأشهر الأربعة الماضية هو التدمير شبه الكامل للنظام الدفاعي الجوي الأوكراني".
وأضاف: "يمكن للطائرات الروسية الآن الطيران دون مشاكل، ولا يمكن لأوكرانيا الرد على ذلك بأي شكل من الأشكال. علاوة على ذلك، لا تستطيع الولايات المتحدة والناتو القيام بذالك".
وأشار جونسون إلى أن الأوكرانيين ليس لديهم عمليا أنظمة دفاع جوي قادرة على وقف الهجمات الجوية الروسية، حتى أنظمة باتريوت الرائعة لم تكن فعالة، والآن أصبح جنود القوات المسلحة الأوكرانية فريسة سهلة للطائرات الروسية وطائرات هليكوبتر".
وقال: "لا يستطيعون الرد على هجمات الجيش الروسي، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الروس يلحقون مثل هذه الخسائر الكارثية بالقوات المسلحة الأوكرانية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.
وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.