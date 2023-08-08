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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/مستشار-أمريكي-يكشف-عن-ضربة-روسية-ضخمة-في-أوكرانيا-نفذت-خلال-4-أشهر-1079883100.html
مستشار أمريكي يكشف عن ضربة روسية ضخمة في أوكرانيا نفذت خلال 4 أشهر
مستشار أمريكي يكشف عن ضربة روسية ضخمة في أوكرانيا نفذت خلال 4 أشهر
كشف المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، أن الجيش الروسي ترك أوكرانيا دون وسائل دفاع جوي، ما أدى إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T14:07+0000
2023-08-08T14:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال لاري جونسون في مقابلة مع "Judging Freedom" على "يوتيوب": "ما حدث على وجه الخصوص في الأشهر الأربعة الماضية هو التدمير شبه الكامل للنظام الدفاعي الجوي الأوكراني".وأضاف: "يمكن للطائرات الروسية الآن الطيران دون مشاكل، ولا يمكن لأوكرانيا الرد على ذلك بأي شكل من الأشكال. علاوة على ذلك، لا تستطيع الولايات المتحدة والناتو القيام بذالك".وأشار جونسون إلى أن الأوكرانيين ليس لديهم عمليا أنظمة دفاع جوي قادرة على وقف الهجمات الجوية الروسية، حتى أنظمة باتريوت الرائعة لم تكن فعالة، والآن أصبح جنود القوات المسلحة الأوكرانية فريسة سهلة للطائرات الروسية وطائرات هليكوبتر".وقال: "لا يستطيعون الرد على هجمات الجيش الروسي، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الروس يلحقون مثل هذه الخسائر الكارثية بالقوات المسلحة الأوكرانية".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230808/إعلام-الغرب-يتلقى-أنباء-مؤسفة-من-أوكرانيا-1079881336.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار أمريكي يكشف عن ضربة روسية ضخمة في أوكرانيا نفذت خلال 4 أشهر

14:07 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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كشف المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، أن الجيش الروسي ترك أوكرانيا دون وسائل دفاع جوي، ما أدى إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال لاري جونسون في مقابلة مع "Judging Freedom" على "يوتيوب": "ما حدث على وجه الخصوص في الأشهر الأربعة الماضية هو التدمير شبه الكامل للنظام الدفاعي الجوي الأوكراني".
وأضاف: "يمكن للطائرات الروسية الآن الطيران دون مشاكل، ولا يمكن لأوكرانيا الرد على ذلك بأي شكل من الأشكال. علاوة على ذلك، لا تستطيع الولايات المتحدة والناتو القيام بذالك".
وأشار جونسون إلى أن الأوكرانيين ليس لديهم عمليا أنظمة دفاع جوي قادرة على وقف الهجمات الجوية الروسية، حتى أنظمة باتريوت الرائعة لم تكن فعالة، والآن أصبح جنود القوات المسلحة الأوكرانية فريسة سهلة للطائرات الروسية وطائرات هليكوبتر".
وقال: "لا يستطيعون الرد على هجمات الجيش الروسي، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الروس يلحقون مثل هذه الخسائر الكارثية بالقوات المسلحة الأوكرانية".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الغرب يتلقى أنباء مؤسفة من أوكرانيا
13:47 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.
وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:15 GMT
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