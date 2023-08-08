https://sputnikarabic.ae/20230808/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-زيلينسكي-يحول-أوكرانيا-إلى-معسكر-اعتقال-1079888831.html

مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يحول أوكرانيا إلى معسكر اعتقال

مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يحول أوكرانيا إلى معسكر اعتقال

كشف أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حوّل البلاد إلى معسكر اعتقال ويقمع كل من يعارض الأحكام... 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T16:48+0000

2023-08-08T16:48+0000

2023-08-08T16:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال أوليغ سوسكين على مدونته على "يوتيوب": "زيلينسكي ونواب الشعب يشنون حربا داخل البلاد ضد جميع القوى المنشقة والمعارضة".وأضاف: "يشنون حربا ضد السكان الذكور. هذا هو الواقع. ويعلنون أن كل من يدافع عن إلغاء الأحكام العرفية هم خونة".ووفقا له، فإن الرئيس الأوكراني يريد سجن المعارضين. في الواقع، إنه يحول دولته إلى معسكر اعتقال للأشخاص غير المرغوب فيهم.وفي وقت سابق، صرح أوليغ سوسكين بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجب أن يعلن وقف إطلاق النار لتجنب المزيد من الخسائر في "الهجوم المضاد".وقال أوليغ سوسكين: "زيلينسكي توقّف عن إلقاء لحم الرجال، لا يوجد مكان لبناء مقبرة، لم تعد هناك أرض. جميع المستشفيات ممتلئة. ألغ الأحكام العرفية وأعلن وقف إطلاق النار".وأضاف: "الوضع في منطقة الصراع صعب للغاية، تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص حاد في الأفراد، ونتيجة لذلك يتم القبض على الناس في الشارع وإرسالهم إلى الجبهة".وأشار سوسكين إلى أن الجيش الأوكراني الآن يعاني من خسائر فادحة بين الأفراد والمعدات، وأنهم في الوقت نفسه، فشلوا في تحقيق أي نجاح في "الهجوم المضاد"، وأسلحة الـ"ناتو" ليست كافية لشن هجمات جديدة.

https://sputnikarabic.ae/20230808/إعلام-أوكرانيا-لم-تستطع-الوصول-إلى-خط-الدفاع-الروسي-الأخطر-بل-ترمي-جنودها-في-بحر-الألغام-1079885317.html

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