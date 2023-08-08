عربي
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-زيلينسكي-يحول-أوكرانيا-إلى-معسكر-اعتقال-1079888831.html
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يحول أوكرانيا إلى معسكر اعتقال
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يحول أوكرانيا إلى معسكر اعتقال
كشف أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حوّل البلاد إلى معسكر اعتقال ويقمع كل من يعارض الأحكام... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T16:48+0000
2023-08-08T16:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وقال أوليغ سوسكين على مدونته على "يوتيوب": "زيلينسكي ونواب الشعب يشنون حربا داخل البلاد ضد جميع القوى المنشقة والمعارضة".وأضاف: "يشنون حربا ضد السكان الذكور. هذا هو الواقع. ويعلنون أن كل من يدافع عن إلغاء الأحكام العرفية هم خونة".ووفقا له، فإن الرئيس الأوكراني يريد سجن المعارضين. في الواقع، إنه يحول دولته إلى معسكر اعتقال للأشخاص غير المرغوب فيهم.وفي وقت سابق، صرح أوليغ سوسكين بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجب أن يعلن وقف إطلاق النار لتجنب المزيد من الخسائر في "الهجوم المضاد".وقال أوليغ سوسكين: "زيلينسكي توقّف عن إلقاء لحم الرجال، لا يوجد مكان لبناء مقبرة، لم تعد هناك أرض. جميع المستشفيات ممتلئة. ألغ الأحكام العرفية وأعلن وقف إطلاق النار".وأضاف: "الوضع في منطقة الصراع صعب للغاية، تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص حاد في الأفراد، ونتيجة لذلك يتم القبض على الناس في الشارع وإرسالهم إلى الجبهة".وأشار سوسكين إلى أن الجيش الأوكراني الآن يعاني من خسائر فادحة بين الأفراد والمعدات، وأنهم في الوقت نفسه، فشلوا في تحقيق أي نجاح في "الهجوم المضاد"، وأسلحة الـ"ناتو" ليست كافية لشن هجمات جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20230808/إعلام-أوكرانيا-لم-تستطع-الوصول-إلى-خط-الدفاع-الروسي-الأخطر-بل-ترمي-جنودها-في-بحر-الألغام-1079885317.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يحول أوكرانيا إلى معسكر اعتقال

16:48 GMT 08.08.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبرTelegramNabd
كشف أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حوّل البلاد إلى معسكر اعتقال ويقمع كل من يعارض الأحكام العرفية.
وقال أوليغ سوسكين على مدونته على "يوتيوب": "زيلينسكي ونواب الشعب يشنون حربا داخل البلاد ضد جميع القوى المنشقة والمعارضة".
وأضاف: "يشنون حربا ضد السكان الذكور. هذا هو الواقع. ويعلنون أن كل من يدافع عن إلغاء الأحكام العرفية هم خونة".
ووفقا له، فإن الرئيس الأوكراني يريد سجن المعارضين. في الواقع، إنه يحول دولته إلى معسكر اعتقال للأشخاص غير المرغوب فيهم.
وفي وقت سابق، صرح أوليغ سوسكين بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجب أن يعلن وقف إطلاق النار لتجنب المزيد من الخسائر في "الهجوم المضاد".
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: أوكرانيا لم تستطع الوصول إلى خط الدفاع الروسي الأخطر بل ترمي جنودها في "بحر الألغام"
15:26 GMT
وقال أوليغ سوسكين: "زيلينسكي توقّف عن إلقاء لحم الرجال، لا يوجد مكان لبناء مقبرة، لم تعد هناك أرض. جميع المستشفيات ممتلئة. ألغ الأحكام العرفية وأعلن وقف إطلاق النار".
وأضاف: "الوضع في منطقة الصراع صعب للغاية، تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص حاد في الأفراد، ونتيجة لذلك يتم القبض على الناس في الشارع وإرسالهم إلى الجبهة".
وأشار سوسكين إلى أن الجيش الأوكراني الآن يعاني من خسائر فادحة بين الأفراد والمعدات، وأنهم في الوقت نفسه، فشلوا في تحقيق أي نجاح في "الهجوم المضاد"، وأسلحة الـ"ناتو" ليست كافية لشن هجمات جديدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала