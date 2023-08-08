https://sputnikarabic.ae/20230808/مشاهد-توثق-عملية-سطو-على-بنك-فلسطين-وسرقة-مبلغ-ضخم-فيديو---1079868595.html
مشاهد توثق عملية سطو على بنك فلسطين وسرقة مبلغ ضخم... فيديو
مشاهد توثق عملية سطو على بنك فلسطين وسرقة مبلغ ضخم... فيديو
صرح المتحدث بإسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الثلاثاء، بأن عملية سطو مسلح نفذت على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين غربي رام الله وسرقة مبلغ مالي. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T09:14+0000
2023-08-08T09:14+0000
2023-08-08T09:14+0000
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أخبار فلسطين اليوم
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وقالت صحيفة "رام الله الاخباري" إنه "خلال عملية السطو المسلح تمت سرقة 150 ألف شيكل (40 ألف دولار أمريكي) على فرع بنك فلسطين في بلدة نعلين غربي رام الله".وأضاف ارزيقات: "الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان وباشرت إجراءات البحث والتحري".وبحسب الصحيفة فإن المجهولين تمكنوا من السطو على فرع لأحد البنوك في نعلين غربي رام الله.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم
مشاهد توثق عملية سطو على بنك فلسطين وسرقة مبلغ ضخم... فيديو
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صرح المتحدث بإسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الثلاثاء، بأن عملية سطو مسلح نفذت على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين غربي رام الله وسرقة مبلغ مالي.
وقالت صحيفة "رام الله الاخباري" إنه "خلال عملية السطو المسلح تمت سرقة 150 ألف شيكل (40 ألف دولار أمريكي) على فرع بنك فلسطين في بلدة نعلين غربي رام الله".
وأضاف ارزيقات: "الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان وباشرت إجراءات البحث والتحري".
وبحسب الصحيفة فإن المجهولين تمكنوا من السطو على فرع لأحد البنوك في نعلين غربي رام الله.