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مشاهد توثق عملية سطو على بنك فلسطين وسرقة مبلغ ضخم... فيديو
مشاهد توثق عملية سطو على بنك فلسطين وسرقة مبلغ ضخم... فيديو
صرح المتحدث بإسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الثلاثاء، بأن عملية سطو مسلح نفذت على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين غربي رام الله وسرقة مبلغ مالي. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T09:14+0000
2023-08-08T09:14+0000
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وقالت صحيفة "رام الله الاخباري" إنه "خلال عملية السطو المسلح تمت سرقة 150 ألف شيكل (40 ألف دولار أمريكي) على فرع بنك فلسطين في بلدة نعلين غربي رام الله".وأضاف ارزيقات: "الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان وباشرت إجراءات البحث والتحري".وبحسب الصحيفة فإن المجهولين تمكنوا من السطو على فرع لأحد البنوك في نعلين غربي رام الله.
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نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم

مشاهد توثق عملية سطو على بنك فلسطين وسرقة مبلغ ضخم... فيديو

09:14 GMT 08.08.2023
CC0 / pixabay / LeoFraسطو مسلح
سطو مسلح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
CC0 / pixabay / LeoFra
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صرح المتحدث بإسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الثلاثاء، بأن عملية سطو مسلح نفذت على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين غربي رام الله وسرقة مبلغ مالي.
وقالت صحيفة "رام الله الاخباري" إنه "خلال عملية السطو المسلح تمت سرقة 150 ألف شيكل (40 ألف دولار أمريكي) على فرع بنك فلسطين في بلدة نعلين غربي رام الله".
وأضاف ارزيقات: "الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان وباشرت إجراءات البحث والتحري".
وبحسب الصحيفة فإن المجهولين تمكنوا من السطو على فرع لأحد البنوك في نعلين غربي رام الله.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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