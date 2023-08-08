https://sputnikarabic.ae/20230808/مصدر-أمني-مقتل-عسكري-وإصابة-3-آخرين-بهجوم-لداعش-على-حاجز-للجيش-السوري-بريف-الرقة-1079867593.html
مصدر أمني: مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين بهجوم لداعش على حاجز للجيش السوري بريف الرقة
مصدر أمني: مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين بهجوم لداعش على حاجز للجيش السوري بريف الرقة
صرح مصدر أمني سوري لوكالة "سبوتنيك" بأنه قُتل عسكري سوري وأصيب 3 آخرين في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عديدة) على أحد حواجز... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T08:23+0000
2023-08-08T08:23+0000
2023-08-08T08:24+0000
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دمشق- سبوتنيك. قال المصدر إن "عددًا من مسلحي داعش الإرهابي هاجموا حاجزَا للجيش السوري، يسمى حاجز القوس، والذي يبعد مسافة 7 كم عن بلدة معدان جنوب شرق الرقة".وأضاف المصدر: "عناصر الحاجز اشتبكوا مع مسلحي داعش، ما أدى إلى مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين".ونفى المصدر سيطرة داعش على أي نقطة للجيش السوري في المنطقة، وقال: "فلول تنظيم داعش الإرهابي المنتشرة في المنطقة تشن هجمات متكررة بشكل مستمر ضد حواجز الجيش والحافلات المدنية والعسكرية".وفي وقت سابق، أعلن تنظيم "داعش"، يوم الخميس من الشهر الجاري، مقتل زعيمه أبو الحسين القرشي، في اشتباكات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.وفي الأيام القليلة الماضية، نفذت الطائرات الحربية الروسية سلسلة غارات جوية استهدفت مقارًا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي بين باديتي حماة والرقة، ما أدى إلى تدمير عدة مقار وآليات تابعة للتنظيم.
https://sputnikarabic.ae/20230807/سوريا-مقتل-4-عسكريين-وإصابة-4-آخرين-جراء-العدوان-الإسرائيلي-على-دمشق--عاجل-1079840457.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مصدر أمني: مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين بهجوم لداعش على حاجز للجيش السوري بريف الرقة
08:23 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 08:24 GMT 08.08.2023) تابعنا عبر
حصري
صرح مصدر أمني سوري لوكالة "سبوتنيك" بأنه قُتل عسكري سوري وأصيب 3 آخرين في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عديدة) على أحد حواجز الجيش السوري عند مدخل بلدة معدان في ريف الرقة شمالي سوريا.
دمشق- سبوتنيك. قال المصدر إن "عددًا من مسلحي داعش الإرهابي هاجموا حاجزَا للجيش السوري، يسمى حاجز القوس، والذي يبعد مسافة 7 كم عن بلدة معدان جنوب شرق الرقة".
وأضاف المصدر: "عناصر الحاجز اشتبكوا مع مسلحي داعش، ما أدى إلى مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين".
ونفى المصدر سيطرة داعش على أي نقطة للجيش السوري في المنطقة، وقال: "فلول تنظيم داعش الإرهابي المنتشرة في المنطقة تشن هجمات متكررة بشكل مستمر ضد حواجز الجيش والحافلات المدنية والعسكرية".
وفي وقت سابق، أعلن تنظيم "داعش"، يوم الخميس من الشهر الجاري، مقتل زعيمه أبو الحسين القرشي، في اشتباكات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وفي الأيام القليلة الماضية، نفذت الطائرات الحربية الروسية سلسلة غارات جوية استهدفت مقارًا تابعة لتنظيم "داعش"
الإرهابي بين باديتي حماة والرقة، ما أدى إلى تدمير عدة مقار وآليات تابعة للتنظيم.