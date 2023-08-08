https://sputnikarabic.ae/20230808/ميدفيديف-لدى-روسيا-ما-يكفي-من-القوات-لحل-جميع-مسائل-العملية-العسكرية-الخاصة-1079866180.html
ميدفيديف: لدى روسيا ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة
ميدفيديف: لدى روسيا ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن لدى روسيا ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T07:12+0000
2023-08-08T07:12+0000
2023-08-08T07:12+0000
روسيا
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وكتب ميدفيديف في قناته على موقع "تليغرام": " منظومة الناتو بأكملها عمليا تحارب ضدنا بشكل علني. لدينا ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة. وكما حدث في آب/أغسطس 2008، سيتم سحق أعدائنا وستحقق روسيا السلام وفق شروطها الخاصة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1079864717.html
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روسيا
ميدفيديف: لدى روسيا ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن لدى روسيا ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة.
وكتب ميدفيديف في قناته على موقع "تليغرام": " منظومة الناتو بأكملها عمليا تحارب ضدنا بشكل علني. لدينا ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة. وكما حدث في آب/أغسطس 2008، سيتم سحق أعدائنا وستحقق روسيا السلام وفق شروطها الخاصة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.