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https://sputnikarabic.ae/20230808/ميدفيديف-لدى-روسيا-ما-يكفي-من-القوات-لحل-جميع-مسائل-العملية-العسكرية-الخاصة-1079866180.html
ميدفيديف: لدى روسيا ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة
ميدفيديف: لدى روسيا ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن لدى روسيا ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T07:12+0000
2023-08-08T07:12+0000
روسيا
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وكتب ميدفيديف في قناته على موقع "تليغرام": " منظومة الناتو بأكملها عمليا تحارب ضدنا بشكل علني. لدينا ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة. وكما حدث في آب/أغسطس 2008، سيتم سحق أعدائنا وستحقق روسيا السلام وفق شروطها الخاصة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1079864717.html
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ميدفيديف: لدى روسيا ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة

07:12 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن لدى روسيا ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة.
وكتب ميدفيديف في قناته على موقع "تليغرام": " منظومة الناتو بأكملها عمليا تحارب ضدنا بشكل علني. لدينا ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة. وكما حدث في آب/أغسطس 2008، سيتم سحق أعدائنا وستحقق روسيا السلام وفق شروطها الخاصة".
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
02:25 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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