https://sputnikarabic.ae/20230808/وزير-الخارجية-الأمريكي-الدبلوماسية-هي-الطريق-المفضل-لحل-أزمة-النيجر-1079864886.html
وزير الخارجية الأمريكي: الدبلوماسية هي "الطريق المفضل" لحل أزمة النيجر
وزير الخارجية الأمريكي: الدبلوماسية هي "الطريق المفضل" لحل أزمة النيجر
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء 'إن الدبلوماسية هي "الطريق المفضل" لحل أزمة النيجر. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T03:45+0000
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وقال لإذاعة فرانس راديو RFI: "الدبلوماسية بالتأكيد هي الطريقة المفضلة لحل هذا الوضع".وأضاف بلينكن، مشيرًا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في إطار الجهود المبذولة لاستعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم، الذي تم احتجازه الأسبوع الماضي: "إنه النهج الحالي لـ"إيكواس"، إنه نهجنا".وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.وأعلنت (إيكواس)، في 30 يوليو الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد.ومطلع أغسطس/ آب الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الذي عقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.ورفض عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكريفي النيجر، الخميس الماضي، العقوبات التي فرضتها "إيكواس" ردا على الانقلاب العسكري بالبلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230807/الجيش-في-النيجر-يعين-رئيس-وزراء-جديد-1079863819.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, العالم
النيجر, أخبار النيجر, العالم
وزير الخارجية الأمريكي: الدبلوماسية هي "الطريق المفضل" لحل أزمة النيجر
03:45 GMT 08.08.2023 (تم التحديث: 03:51 GMT 08.08.2023) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء 'إن الدبلوماسية هي "الطريق المفضل" لحل أزمة النيجر.
وقال لإذاعة فرانس راديو RFI: "الدبلوماسية بالتأكيد هي الطريقة المفضلة لحل هذا الوضع".
وأضاف بلينكن، مشيرًا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في إطار الجهود المبذولة لاستعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم، الذي تم احتجازه الأسبوع الماضي: "إنه النهج الحالي لـ"إيكواس"، إنه نهجنا".
وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
وأعلنت (إيكواس)، في 30 يوليو الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي
لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد.
ومطلع أغسطس/ آب الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الذي عقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
ورفض عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري
في النيجر، الخميس الماضي، العقوبات التي فرضتها "إيكواس" ردا على الانقلاب العسكري بالبلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.