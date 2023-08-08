https://sputnikarabic.ae/20230808/وزير-الخارجية-المصري-نؤكد-دعمنا-لجهود-الرئيس-التونسي-الساعية-لتحقيق-الاستقرار-1079874304.html
وزير الخارجية المصري: نؤكد دعمنا لجهود الرئيس التونسي الساعية لتحقيق الاستقرار
وزير الخارجية المصري: نؤكد دعمنا لجهود الرئيس التونسي الساعية لتحقيق الاستقرار
ترأس وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره التونسي، نبيل عمار، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الجولة الـ15 للجنة التشاور السياسي، في تونس العاصمة، بحضور وفدي... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T11:52+0000
2023-08-08T11:52+0000
2023-08-08T11:52+0000
مصر
أخبار مصر الآن
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072915124_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_980d42f07660a3bffb27d4d9b4372267.jpg
وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على هامش الاجتماعات، دعم بلاده لإجراءات وجهود الرئيس التونسي، قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق الاستقرار وبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية. وتابع البيان أن "الوزيرين المصري والتونسي أشادا في بداية المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة، إذ أكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية".وأضاف أنه "تم بحث مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من قبل الجانبين، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية، وقضية سد النهضة، ومسار المتابعة العربي لحلحلة الأزمة السورية، والأزمة السودانية، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على المنطقة والبلدين، وقضية الهجرة غير الشرعية، فضلا عن العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية".
مصر
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072915124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acba55037b2f61b355041e04754f8ffc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
وزير الخارجية المصري: نؤكد دعمنا لجهود الرئيس التونسي الساعية لتحقيق الاستقرار
تابعنا عبر
ترأس وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره التونسي، نبيل عمار، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الجولة الـ15 للجنة التشاور السياسي، في تونس العاصمة، بحضور وفدي بلديهما.
وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على هامش الاجتماعات، دعم بلاده لإجراءات وجهود الرئيس التونسي
، قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق الاستقرار وبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
وتابع البيان أن "الوزيرين المصري والتونسي أشادا في بداية المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة، إذ أكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية".
وأضاف أنه "تم بحث مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من قبل الجانبين، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية، وقضية سد النهضة
، ومسار المتابعة العربي لحلحلة الأزمة السورية، والأزمة السودانية، وتداعيات الأزمة الأوكرانية
على المنطقة والبلدين، وقضية الهجرة غير الشرعية، فضلا عن العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية".