https://sputnikarabic.ae/20230808/وزير-خارجية-إسرائيل-يبدأ-زيارة-لمولدوفا-هي-الأولى-منذ-12-عاما-1079867367.html

وزير خارجية إسرائيل يبدأ زيارة لمولدوفا هي الأولى منذ 12 عاما

وزير خارجية إسرائيل يبدأ زيارة لمولدوفا هي الأولى منذ 12 عاما

بدأ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين زيارة رسمية إلى مولدوفا، لبحث استعدادات وصول آلاف اليهود الحسيديم إلى مدينة أومان بأوكرانيا. 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T08:27+0000

2023-08-08T08:27+0000

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وقال كوهين في تغريدة بحسابه على تويتر مساء أمس الإثنين: "أبدأ الزيارة الأولى منذ 12 عامًا لوزير خارجية إسرائيلي إلى كيشيناو، عاصمة مولدوفا".وأضاف "سألتقي بالرئيسة (مايا ساندو) ووزير الخارجية (نيكيو بوبيسكو) للتباحث معهم حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين".وتابع: "كجزء مهم من الزيارة، سأفحص أيضًا الاستعدادات لوصول عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى مولدوفا في طريقهم إلى أومان خلال العطلات والسماح لهم بمرور سلس وآمن مع صديقيَ (عضو الكنيست إلياهو) ريفيفو، والوزير (القدس والتراث مائير) باروش". شكرا لسفيرنا على التحضير للزيارة والترحيب بالوفد الإسرائيلي".يشار إلى أنه قبل نحو أسبوع، التقى وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات مع سفير مولدوفا لدى إسرائيل ألكسندر رويتمان بهدف إطلاق اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.وتصدر مولدوفا، الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا، البرمجيات والمنتجات الغذائية والمنسوجات والأحذية إلى إسرائيل، فيما تشمل الصادرات الإسرائيلية إلى مولدوفا بشكل أساسي البلاستيك والمطاط والآلات والمنتجات الكيماوية والأحجار الكريمة والمنتجات الغذائية الجاهزة.من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن كوهين سيبحث الاستعدادات في مولدوفا للوصول المتوقع لآلاف المواطنين الإسرائيليين إلى "روش هاشناه" (رأس السنة العبرية المقرر في 15 سبتمبر/أيلول المقبل) في طريقهم إلى أومان.وأضافت الصحيفة: "يأتي ذلك على خلفية حقيقة أن أوكرانيا تفكر جديا في الحد بشكل كبير من عدد الإسرائيليين الذين سيدخلون أومان في روش هاشناه، وفقًا لسفير البلاد في إسرائيل يفغين كورنيتشوك، حرصا على حياة الزوار في ضوء الوضع الأمني".لكن الصحيفة أشارت إلى أن الحسيديم اليهود "الذين يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى أومان في روش هاشناه لم يرحّبوا بالاعتبارات الأوكرانية، وسيبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى المكان رغم الحظر".ويحج آلاف اليهود الحسيديم بملابسهم السوداء سنويا إلى ضريح الحاخام ناخمان مؤسس الحركة الحسيدية بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة، والذي يقع في مدينة أومان وسط أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20200817/عمدة-مدينة-أوكرانية-ينام-بخيمة-من-أجل-لقاء-الرئيس-لمنع-اليهود-من-الاحتفال-بالسنة-الجديدة-1046293001.html

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