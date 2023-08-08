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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/وسائل-إعلام-تتحدث-عن-معاناة-القوات-الأوكرانية-تحت-الضربات-الروسية--1079868046.html
وسائل إعلام تتحدث عن معاناة القوات الأوكرانية تحت الضربات الروسية
وسائل إعلام تتحدث عن معاناة القوات الأوكرانية تحت الضربات الروسية
قال ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية في مقابلة، إن الجيش الأوكراني يواجه مشاكل خطيرة على الخطوط الأمامية عندما تعمل المدفعية الروسية. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T08:32+0000
2023-08-08T08:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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صرح الضابط الأوكراني: "الكثير من الجنود يقولون إن الجانب الروسي يفوقنا عددا في قطع المدفعية، وكذلك في تدريب الأفراد، ونيرانهم فعالة وغاضبة، لقد كنا تحت نيرانهم بالفعل ولم نتمكن حرفياً من فعل أي شيء".وأشار الضابط إلى وجود حقول ألغام روسية على مساحات شاسعة أمام خطوط الدفاع الروسية، مما يعيق تقدم القوات المسلحة الأوكرانية، وفجّر الكثير من العسكريين الأوكرانيين أنفسهم على هذه الألغام، لأنهم لم يكونوا على علم بمكان وجودها.وأفاد الضابط في المقابلة مع صحيفة ماينيتشي شيمبون اليابانية، أن وحدته التي نفذت الهجوم فقدت الكثير من المعدات والأسلحة والأفراد، ولم يتم تعويضها أو صيانتها، وبالرغم من ذلك اضطروا إلى تكرار محاولات اقتحام المناطق الروسية المحصنة، إذ أنه لم يكن لديهم خيار، لأنه في حالة عصيان الأوامر، سيتعرضون لعقوبات شديدة، على سبيل المثال، السجن وفقًا للتشريع الجنائي الحالي لأوكرانيا.وأضاف الضابط، أن الفرار أمر متكرر في القوات المسلحة الأوكرانية، ففي وحدته، ما يقرب من نصف الجنود فرّوا من ساحة المعركة، معلنين عدم رغبتهم بالمشاركة في الصراع.في 4 يونيو/ حزيران، شنت كييف هجومًا مضادًا في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتس وأرتيوموفسك، وأرسلت ألوية القتال التي دربها الناتو ومسلحة بالمعدات الغربية. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.
https://sputnikarabic.ae/20230808/خبير-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-درع-السماء-الخاص-بزلينسكي-يسبب-انقلابا-عسكريا-في-البلاد-1079867135.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

وسائل إعلام تتحدث عن معاناة القوات الأوكرانية تحت الضربات الروسية

08:32 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية
المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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قال ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية في مقابلة، إن الجيش الأوكراني يواجه مشاكل خطيرة على الخطوط الأمامية عندما تعمل المدفعية الروسية.
صرح الضابط الأوكراني: "الكثير من الجنود يقولون إن الجانب الروسي يفوقنا عددا في قطع المدفعية، وكذلك في تدريب الأفراد، ونيرانهم فعالة وغاضبة، لقد كنا تحت نيرانهم بالفعل ولم نتمكن حرفياً من فعل أي شيء".
وأشار الضابط إلى وجود حقول ألغام روسية على مساحات شاسعة أمام خطوط الدفاع الروسية، مما يعيق تقدم القوات المسلحة الأوكرانية، وفجّر الكثير من العسكريين الأوكرانيين أنفسهم على هذه الألغام، لأنهم لم يكونوا على علم بمكان وجودها.
وأفاد الضابط في المقابلة مع صحيفة ماينيتشي شيمبون اليابانية، أن وحدته التي نفذت الهجوم فقدت الكثير من المعدات والأسلحة والأفراد، ولم يتم تعويضها أو صيانتها، وبالرغم من ذلك اضطروا إلى تكرار محاولات اقتحام المناطق الروسية المحصنة، إذ أنه لم يكن لديهم خيار، لأنه في حالة عصيان الأوامر، سيتعرضون لعقوبات شديدة، على سبيل المثال، السجن وفقًا للتشريع الجنائي الحالي لأوكرانيا.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
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08:16 GMT
وأضاف الضابط، أن الفرار أمر متكرر في القوات المسلحة الأوكرانية، ففي وحدته، ما يقرب من نصف الجنود فرّوا من ساحة المعركة، معلنين عدم رغبتهم بالمشاركة في الصراع.
في 4 يونيو/ حزيران، شنت كييف هجومًا مضادًا في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتس وأرتيوموفسك، وأرسلت ألوية القتال التي دربها الناتو ومسلحة بالمعدات الغربية. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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