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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/وسائل-إعلام-رفض-زيلينسكي-الخضوع-للغرب-سيؤدي-إلى-عواقب-وخيمة-1079866567.html
وسائل إعلام: رفض زيلينسكي الخضوع للغرب سيؤدي إلى عواقب وخيمة
وسائل إعلام: رفض زيلينسكي الخضوع للغرب سيؤدي إلى عواقب وخيمة
كشفت وسائل إعلام أن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية سيؤدي إلى إجبار قادة الغرب على وضع فلاديمير زيلينسكي على طاولة المفاوضات. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T07:50+0000
2023-08-08T07:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "منذ بداية العملية الخاصة، تلقت كييف مساعدة عسكرية بأكثر من 70 مليار يورو، لكن زيلينسكي يعتقد أن هذا غير كاف".وأشارت إلي أن: "البلدان التي أعربت في البداية عن دعمها الكبير لأوكرانيا أصبحت تغير خطابها، وتعززه بقرارات صعبة للحكومة الأوكرانية".وكتب جونستون هيروود في مقال لـ American Thinker: "أصبح من الصعب بشكل متزايد على المسؤولين الغربيين إخفاء انزعاجهم عندما يتعلق الأمر بمشاكل أوكرانيا".ووفقا له تبين أن منع واردات الحبوب الأوكرانية من قبل بولندا ودول أخرى هو "ضربة حقيقية تحت الحزام" لزيلنسكي. في الوقت نفسه، انتقد وزير الدفاع البريطاني بن والاس مؤخرًا كييف لعدم امتنانها للدعم.وبحسب هيروود، قد يشير رد الفعل هذا إلى أن الشركاء قد سئموا بالفعل من دعم أوكرانيا.وتابع: "الوضع يتغير كل يوم تقريبًا، ومع ذلك بافتراض أن الوضع مع هجوم كييف المضاد لن يتحسن في المستقبل القريب، سيحاول رؤساء القوى العالمية إقناع زيلينسكي بالجلوس على طاولة المفاوضات. وإذا لم يوافق، ستظهر سيناريوهات غير متوقعة تمامًا".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية، إذ بلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 35 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، في شباط/ فبراير 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230808/ميدفيديف-لدى-روسيا-ما-يكفي-من-القوات-لحل-جميع-مسائل-العملية-العسكرية-الخاصة-1079866180.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

وسائل إعلام: رفض زيلينسكي الخضوع للغرب سيؤدي إلى عواقب وخيمة

07:50 GMT 08.08.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
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كشفت وسائل إعلام أن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية سيؤدي إلى إجبار قادة الغرب على وضع فلاديمير زيلينسكي على طاولة المفاوضات.
وقالت الصحيفة: "منذ بداية العملية الخاصة، تلقت كييف مساعدة عسكرية بأكثر من 70 مليار يورو، لكن زيلينسكي يعتقد أن هذا غير كاف".
وأشارت إلي أن: "البلدان التي أعربت في البداية عن دعمها الكبير لأوكرانيا أصبحت تغير خطابها، وتعززه بقرارات صعبة للحكومة الأوكرانية".
وكتب جونستون هيروود في مقال لـ American Thinker: "أصبح من الصعب بشكل متزايد على المسؤولين الغربيين إخفاء انزعاجهم عندما يتعلق الأمر بمشاكل أوكرانيا".
ووفقا له تبين أن منع واردات الحبوب الأوكرانية من قبل بولندا ودول أخرى هو "ضربة حقيقية تحت الحزام" لزيلنسكي. في الوقت نفسه، انتقد وزير الدفاع البريطاني بن والاس مؤخرًا كييف لعدم امتنانها للدعم.
وبحسب هيروود، قد يشير رد الفعل هذا إلى أن الشركاء قد سئموا بالفعل من دعم أوكرانيا.
وتابع: "الوضع يتغير كل يوم تقريبًا، ومع ذلك بافتراض أن الوضع مع هجوم كييف المضاد لن يتحسن في المستقبل القريب، سيحاول رؤساء القوى العالمية إقناع زيلينسكي بالجلوس على طاولة المفاوضات. وإذا لم يوافق، ستظهر سيناريوهات غير متوقعة تمامًا".
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
ميدفيديف: لدى روسيا ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة
07:12 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.
وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية، إذ بلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 35 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، في شباط/ فبراير 2022.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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