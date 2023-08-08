https://sputnikarabic.ae/20230808/وفد-عسكري-عراقي-رفيع-يزور-البنتاغون-الأمريكي-ما-الأسباب؟--1079878296.html

وفد عسكري عراقي رفيع يزور البنتاغون الأمريكي... ما الأسباب؟

وفد عسكري عراقي رفيع يزور البنتاغون الأمريكي... ما الأسباب؟

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس الاثنين، توجه وفد عسكري عراقي رفيع برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، إلى... 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T13:32+0000

2023-08-08T13:32+0000

2023-08-08T13:32+0000

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وفد عسكري عراقي رفيع يزور البنتاغون الأمريكي، ما الأسباب؟ وفد عسكري عراقي رفيع يزور البنتاغون الأمريكي، ما الأسباب؟

وأضاف رسول في بيان صحفي، أن "الوفد يضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والفريق أول الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، وعددا من المستشارين والضباط".وأشار إلى أن الوفد سيعقد خلال هذه الزيارة، عدة اجتماعات تناقش جملة من المواضيع، في مقدمتها العلاقة المستقبلية لتواجد التحالف الدولي والتعاون الأمني الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، وتبادل الخبرات والمعلومات، خاصة في الجانب الاستخباراتي، في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية".وتابع: "كما تتضمن هذه الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين".وأوضح الفيلي أن القوات الأمريكية الموجودة في العراق هي للمشورة، كما أن واشنطن لا تريد أن تترك الساحة العراقية للوجود الروسي أو الصيني الذي بات حاضرا بكل قوة في الكثير من مناطق الشرق الأوسط، كما بيّن أن الولايات المتحدة تملك أكثر من أداة ضغط على العراق، سواء أكان طبيعة السندات العراقية لدعم الخزينة الأمريكية، والأموال التي تكاد تكون تحت الوصاية الأمريكية، كما أن واشنطن تلوح بالدولار حينما تجد أن هناك محاولة للابتعاد عن محورها.وأوضح شنشل أن المتدربين على السلاح الأمريكي قليلون، حيث تعهدت واشنطن بأن يكون هناك دورات مشتركة ما بين الطرفين، إلا أنه لا يوجد من هذه الدورات إلا القليل، وأعرب عن اعتقاده أن القوات العراقية بعد كل هذه السنوات وبالرغم من وجود التحالف الدولي إلا أنها غير مؤهلة لفرض الأمن.وأوضح الخضر أن هناك قرارا سياسيا ألا يكون العراق جزءا من أي محور في المنطقة وألا يكون تابعا للمحور الأمريكي وألا يهدد دول الجوار، وبالتالي فإن العراق يريد حصر علاقته بالتحالف الدولي والولايات المتحدة في مسألة دعم القوات العراقية في ملاحقة التنظيمات الإرهابية.إعداد وتقديم : دعاء ثابت

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