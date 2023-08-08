https://sputnikarabic.ae/20230808/وفد-عسكري-عراقي-رفيع-يزور-البنتاغون-الأمريكي-ما-الأسباب؟--1079878296.html
وفد عسكري عراقي رفيع يزور البنتاغون الأمريكي... ما الأسباب؟
وفد عسكري عراقي رفيع يزور البنتاغون الأمريكي... ما الأسباب؟
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس الاثنين، توجه وفد عسكري عراقي رفيع برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، إلى... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T13:32+0000
2023-08-08T13:32+0000
2023-08-08T13:32+0000
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وفد عسكري عراقي رفيع يزور البنتاغون الأمريكي، ما الأسباب؟
وفد عسكري عراقي رفيع يزور البنتاغون الأمريكي، ما الأسباب؟
وأضاف رسول في بيان صحفي، أن "الوفد يضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والفريق أول الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، وعددا من المستشارين والضباط".وأشار إلى أن الوفد سيعقد خلال هذه الزيارة، عدة اجتماعات تناقش جملة من المواضيع، في مقدمتها العلاقة المستقبلية لتواجد التحالف الدولي والتعاون الأمني الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، وتبادل الخبرات والمعلومات، خاصة في الجانب الاستخباراتي، في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية".وتابع: "كما تتضمن هذه الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين".وأوضح الفيلي أن القوات الأمريكية الموجودة في العراق هي للمشورة، كما أن واشنطن لا تريد أن تترك الساحة العراقية للوجود الروسي أو الصيني الذي بات حاضرا بكل قوة في الكثير من مناطق الشرق الأوسط، كما بيّن أن الولايات المتحدة تملك أكثر من أداة ضغط على العراق، سواء أكان طبيعة السندات العراقية لدعم الخزينة الأمريكية، والأموال التي تكاد تكون تحت الوصاية الأمريكية، كما أن واشنطن تلوح بالدولار حينما تجد أن هناك محاولة للابتعاد عن محورها.وأوضح شنشل أن المتدربين على السلاح الأمريكي قليلون، حيث تعهدت واشنطن بأن يكون هناك دورات مشتركة ما بين الطرفين، إلا أنه لا يوجد من هذه الدورات إلا القليل، وأعرب عن اعتقاده أن القوات العراقية بعد كل هذه السنوات وبالرغم من وجود التحالف الدولي إلا أنها غير مؤهلة لفرض الأمن.وأوضح الخضر أن هناك قرارا سياسيا ألا يكون العراق جزءا من أي محور في المنطقة وألا يكون تابعا للمحور الأمريكي وألا يهدد دول الجوار، وبالتالي فإن العراق يريد حصر علاقته بالتحالف الدولي والولايات المتحدة في مسألة دعم القوات العراقية في ملاحقة التنظيمات الإرهابية.إعداد وتقديم : دعاء ثابت
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, аудио
ملفات ساخنة, البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, аудио
وفد عسكري عراقي رفيع يزور البنتاغون الأمريكي... ما الأسباب؟
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أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس الاثنين، توجه وفد عسكري عراقي رفيع برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، إلى الولايات المتحدة لـ"بحث القضايا المشتركة".
وأضاف رسول في بيان صحفي، أن "الوفد يضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والفريق أول الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، وعددا من المستشارين والضباط".
وأشار إلى أن الوفد سيعقد خلال هذه الزيارة، عدة اجتماعات تناقش جملة من المواضيع، في مقدمتها العلاقة المستقبلية لتواجد التحالف الدولي والتعاون الأمني الثنائي بين العراق والولايات المتحدة
، وتبادل الخبرات والمعلومات، خاصة في الجانب الاستخباراتي، في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية".
وتابع: "كما تتضمن هذه الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين".
وتعليقا على هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية، عصام الفيلي، إن "الولايات المتحدة تتعامل مع العراق على أنه شريك استراتيجي عسكري أمني، ولديه عقود خاصة بالأسلحة سواء طائرات إف 16 أو دبابات أبرامز، مضيفًا أنه يبدو أن هناك تحركا في المنطقة معززا بتواجد عسكري أمريكي.
وأوضح الفيلي أن القوات الأمريكية الموجودة في العراق هي للمشورة، كما أن واشنطن لا تريد أن تترك الساحة العراقية للوجود الروسي أو الصيني الذي بات حاضرا بكل قوة في الكثير من مناطق الشرق الأوسط، كما بيّن أن الولايات المتحدة تملك أكثر من أداة ضغط على العراق، سواء أكان طبيعة السندات العراقية لدعم الخزينة الأمريكية، والأموال التي تكاد تكون تحت الوصاية الأمريكية، كما أن واشنطن تلوح بالدولار حينما تجد أن هناك محاولة للابتعاد عن محورها.
من جانبه قال المحلل السياسي والاستراتيجي، محمد شنشل، إن "زيارة وزير الدفاع العراقي للولايات المتحدة تأتي في إطار العوامل المشتركة بين بغداد وواشنطن"، إلا أنه تساءل إلى متى ستبقى الولايات المتحدة متسلطة على الحكم في العراق، مشيرا إلى أن العراق بدأ يعمل على جلب السلاح من عدة دول وليس فقط الولايات المتحدة، وتابع: "هناك بروتوكول تعاون عسكري بين العراق والولايات المتحدة".
وأوضح شنشل أن المتدربين على السلاح الأمريكي قليلون، حيث تعهدت واشنطن بأن يكون هناك دورات مشتركة ما بين الطرفين، إلا أنه لا يوجد من هذه الدورات إلا القليل، وأعرب عن اعتقاده أن القوات العراقية بعد كل هذه السنوات وبالرغم من وجود التحالف الدولي إلا أنها غير مؤهلة لفرض الأمن.
إلى ذلك، قال المحلل السياسي، أحمد الخضر، إن "زيارة الوفد الأمني العراقي للبنتاغون تأتي ضمن التعاون العسكري المشترك بين الولايات المتحدة والعراق وأن هذا التعاون موجود ضمن اتفاقيات خاصة بين الجانبين لتطوير قدرات القوات العراقية لمحاربة التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن القوات العراقية بحاجة لدعم التحالف الدولي على صعيد المشورة فقط والتدريب.
وأوضح الخضر أن هناك قرارا سياسيا ألا يكون العراق جزءا من أي محور في المنطقة وألا يكون تابعا للمحور الأمريكي وألا يهدد دول الجوار، وبالتالي فإن العراق يريد حصر علاقته بالتحالف الدولي والولايات المتحدة في مسألة دعم القوات العراقية في ملاحقة التنظيمات الإرهابية.