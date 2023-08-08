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https://sputnikarabic.ae/20230808/وكالة-موديز-تخفض-التصنيف-الائتماني-لـ10-بنوك-أمريكية-1079869338.html
وكالة "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لـ10 بنوك أمريكية
وكالة "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لـ10 بنوك أمريكية
أعلنت وكالة التصنيف "موديز"، عن خفضها التصنيفات الائتمانية لعدد من البنوك الأمريكية ذات الحجم والمتوسط، وذلك بعد أيام من قيام وكالة "فيتش" بتخفيض التصنيف... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T09:25+0000
2023-08-08T09:25+0000
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وقالت في مذكرة لها، نشر مساء أمس الإثنين، إنها خفضت تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة، ووضعت 6 بنوك عملاقة، بما في ذلك بنك "نيويورك ميلون"، وبنك "كورب الأمريكي"، و"ستيت ستريت"، و"تروست فاينانشيال"، قيد المراجعة لاحتمال خفض التصنيف.وأضافت: "موديز" أنها قد تخفض تصنيف بعض أكبر المقرضين في أمريكا، محذرة من أن القوة الائتمانية للقطاع ستختبر على الأرجح من خلال مخاطر التمويل وضعف الربحية، وفقا لموقع "Industry Leaders Magazine".وأشارت الوكالة إلى أن انهيار بنكي "سيليكون فالي"، وسيجنيتشر في وقت سابق من العام الحالي، أثار أزمة ثقة في القطاع المصرفي الأمريكي، مما أدى إلى تهافت على الودائع في مجموعة من البنوك الإقليمية، على الرغم من اتخاذ السلطات إجراءات طارئة لتعزيز الثقة.وتابعت "موديز" في مذكرتها: "أظهرت نتائج العديد من البنوك في الربع الثاني ضغوطا متزايدة على الربحية ستقلل من قدرتها على توليد رأس مال داخلي".يأتي إعلان وكالة "موديز" عن خفض التصنيف الائتماني لـ10 بنوك أمريكية، بعد أن قررت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، عن الشهر الماضي، خفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AAA إلى AA+.ووفقا لبيان صادر عن الوكالة، فإن "فيتش ريتنجز" قامت بخفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AAA إلى AA+ في العملات الأجنبية، مع استمرار توقعات استقرار التصنيف.وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التوقعات بتدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات المقبلة وارتفاع مستوى الدين الحكومي في البلاد، الذي وصف بالفعل بأنه مرتفع.
https://sputnikarabic.ae/20230803/الخزانة-الأمريكية-قرار-فيتش-بخفض-التنصيف-الائتماني-لأمريكا-معيب-وغير-مبرر-1079767893.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وكالة "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لـ10 بنوك أمريكية

09:25 GMT 08.08.2023
© AP Photo / Mark Lennihanوكالة "موديز"
وكالة موديز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
وكالة "موديز"
© AP Photo / Mark Lennihan
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أعلنت وكالة التصنيف "موديز"، عن خفضها التصنيفات الائتمانية لعدد من البنوك الأمريكية ذات الحجم والمتوسط، وذلك بعد أيام من قيام وكالة "فيتش" بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقالت في مذكرة لها، نشر مساء أمس الإثنين، إنها خفضت تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة، ووضعت 6 بنوك عملاقة، بما في ذلك بنك "نيويورك ميلون"، وبنك "كورب الأمريكي"، و"ستيت ستريت"، و"تروست فاينانشيال"، قيد المراجعة لاحتمال خفض التصنيف.
وأضافت: "موديز" أنها قد تخفض تصنيف بعض أكبر المقرضين في أمريكا، محذرة من أن القوة الائتمانية للقطاع ستختبر على الأرجح من خلال مخاطر التمويل وضعف الربحية، وفقا لموقع "Industry Leaders Magazine".
وأشارت الوكالة إلى أن انهيار بنكي "سيليكون فالي"، وسيجنيتشر في وقت سابق من العام الحالي، أثار أزمة ثقة في القطاع المصرفي الأمريكي، مما أدى إلى تهافت على الودائع في مجموعة من البنوك الإقليمية، على الرغم من اتخاذ السلطات إجراءات طارئة لتعزيز الثقة.
وتابعت "موديز" في مذكرتها: "أظهرت نتائج العديد من البنوك في الربع الثاني ضغوطا متزايدة على الربحية ستقلل من قدرتها على توليد رأس مال داخلي".
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
الخزانة الأمريكية: قرار "فيتش" بخفض التنصيف الائتماني لأمريكا "معيب وغير مبرر"‏
3 أغسطس, 15:57 GMT
يأتي إعلان وكالة "موديز" عن خفض التصنيف الائتماني لـ10 بنوك أمريكية، بعد أن قررت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، عن الشهر الماضي، خفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AAA إلى AA+.
ووفقا لبيان صادر عن الوكالة، فإن "فيتش ريتنجز" قامت بخفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AAA إلى AA+ في العملات الأجنبية، مع استمرار توقعات استقرار التصنيف.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التوقعات بتدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات المقبلة وارتفاع مستوى الدين الحكومي في البلاد، الذي وصف بالفعل بأنه مرتفع.
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