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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/أسير-أوكراني-يروي-رحلة-اقتياده-من-جنازة-إلى-الاستسلام-1079901398.html
أسير أوكراني يروي رحلة اقتياده من "جنازة" إلى الاستسلام
أسير أوكراني يروي رحلة اقتياده من "جنازة" إلى الاستسلام
قال أسير الحرب الأوكراني، أندريه ياسكو، إنه تم نقله إلى الجبهة دون استعداد أثناء عودته من جنازة. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T09:48+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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صرح الأسير أندريه ياسكو: "كنت راكبا في موكب جنازة، وأخذوني من الموكب إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري مباشرة، حيث لم يعتن بنا أحد ولم يكن لدينا مدربون خاصين بنا، ولم يكن هناك فصائل ولا حتى سرية، حيث قامت سرية البنادق الخاصة بتزويدنا بأسلحة شخصية، إذا جاز التعبير، بنادق كلاشينكوف الهجومية، وبالنسبة لي فأنا لم يسبق لي في حياتي، أن حملت بندقية آلية بين يدي".وأشار الأسير: "ارتعدنا، وكنا خائفين، وبعد ذلك تحول إلى استقبال رائع لنا على الفور، حيث دخلنا بشكل جميل غير متوقع واسترحنا قليلاً وكان القصف لا يزال مستمرا، فاقتربوا منا، وكانوا بالفعل مجهزين بشكل ممتاز، إذ يمكننا القول إن الشؤون العسكرية لديهم، على عكس الآخرين".وبحسب الجندي الأسير، لم يكن يتوقع مثل هذا الموقف الجيد من الجنود الروس، إذ "لم يلمسه أحد بإصبعه"، بل قدموا له الشراب والسجائر.
https://sputnikarabic.ae/20230809/الأمن-الروسي-يعتقل-مخربا-متورطا-في-تفجير-خط-أنابيب-غاز-في-القرم-1079898294.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

أسير أوكراني يروي رحلة اقتياده من "جنازة" إلى الاستسلام

09:48 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 09:51 GMT 09.08.2023)
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский
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قال أسير الحرب الأوكراني، أندريه ياسكو، إنه تم نقله إلى الجبهة دون استعداد أثناء عودته من جنازة.
صرح الأسير أندريه ياسكو: "كنت راكبا في موكب جنازة، وأخذوني من الموكب إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري مباشرة، حيث لم يعتن بنا أحد ولم يكن لدينا مدربون خاصين بنا، ولم يكن هناك فصائل ولا حتى سرية، حيث قامت سرية البنادق الخاصة بتزويدنا بأسلحة شخصية، إذا جاز التعبير، بنادق كلاشينكوف الهجومية، وبالنسبة لي فأنا لم يسبق لي في حياتي، أن حملت بندقية آلية بين يدي".
وأفاد ياسكو بأن وحدته كانت التجأت إلى مخبأ هربًا من القصف القوي، وعندما حصل بعض الهدوء نسبيا، سمعوا أصوات جنود روس يطالبونهم بالاستسلام.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الروسي يعتقل مخربا متورطا في تفجير خط أنابيب غاز في القرم
07:21 GMT
وأشار الأسير: "ارتعدنا، وكنا خائفين، وبعد ذلك تحول إلى استقبال رائع لنا على الفور، حيث دخلنا بشكل جميل غير متوقع واسترحنا قليلاً وكان القصف لا يزال مستمرا، فاقتربوا منا، وكانوا بالفعل مجهزين بشكل ممتاز، إذ يمكننا القول إن الشؤون العسكرية لديهم، على عكس الآخرين".
وبحسب الجندي الأسير، لم يكن يتوقع مثل هذا الموقف الجيد من الجنود الروس، إذ "لم يلمسه أحد بإصبعه"، بل قدموا له الشراب والسجائر.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:29 GMT
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