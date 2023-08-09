https://sputnikarabic.ae/20230809/أسير-أوكراني-يروي-رحلة-اقتياده-من-جنازة-إلى-الاستسلام-1079901398.html
أسير أوكراني يروي رحلة اقتياده من "جنازة" إلى الاستسلام
أسير أوكراني يروي رحلة اقتياده من "جنازة" إلى الاستسلام
قال أسير الحرب الأوكراني، أندريه ياسكو، إنه تم نقله إلى الجبهة دون استعداد أثناء عودته من جنازة. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T09:48+0000
2023-08-09T09:48+0000
2023-08-09T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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صرح الأسير أندريه ياسكو: "كنت راكبا في موكب جنازة، وأخذوني من الموكب إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري مباشرة، حيث لم يعتن بنا أحد ولم يكن لدينا مدربون خاصين بنا، ولم يكن هناك فصائل ولا حتى سرية، حيث قامت سرية البنادق الخاصة بتزويدنا بأسلحة شخصية، إذا جاز التعبير، بنادق كلاشينكوف الهجومية، وبالنسبة لي فأنا لم يسبق لي في حياتي، أن حملت بندقية آلية بين يدي".وأشار الأسير: "ارتعدنا، وكنا خائفين، وبعد ذلك تحول إلى استقبال رائع لنا على الفور، حيث دخلنا بشكل جميل غير متوقع واسترحنا قليلاً وكان القصف لا يزال مستمرا، فاقتربوا منا، وكانوا بالفعل مجهزين بشكل ممتاز، إذ يمكننا القول إن الشؤون العسكرية لديهم، على عكس الآخرين".وبحسب الجندي الأسير، لم يكن يتوقع مثل هذا الموقف الجيد من الجنود الروس، إذ "لم يلمسه أحد بإصبعه"، بل قدموا له الشراب والسجائر.
https://sputnikarabic.ae/20230809/الأمن-الروسي-يعتقل-مخربا-متورطا-في-تفجير-خط-أنابيب-غاز-في-القرم-1079898294.html
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العالم, روسيا
أسير أوكراني يروي رحلة اقتياده من "جنازة" إلى الاستسلام
09:48 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 09:51 GMT 09.08.2023) تابعنا عبر
قال أسير الحرب الأوكراني، أندريه ياسكو، إنه تم نقله إلى الجبهة دون استعداد أثناء عودته من جنازة.
صرح الأسير أندريه ياسكو: "كنت راكبا في موكب جنازة، وأخذوني من الموكب إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري مباشرة، حيث لم يعتن بنا أحد ولم يكن لدينا مدربون خاصين بنا، ولم يكن هناك فصائل ولا حتى سرية، حيث قامت سرية البنادق الخاصة بتزويدنا بأسلحة شخصية
، إذا جاز التعبير، بنادق كلاشينكوف الهجومية، وبالنسبة لي فأنا لم يسبق لي في حياتي، أن حملت بندقية آلية بين يدي".
وأفاد ياسكو بأن وحدته كانت التجأت إلى مخبأ هربًا من القصف القوي، وعندما حصل بعض الهدوء نسبيا، سمعوا أصوات جنود روس يطالبونهم بالاستسلام.
وأشار الأسير: "ارتعدنا، وكنا خائفين، وبعد ذلك تحول إلى استقبال رائع لنا على الفور، حيث دخلنا بشكل جميل غير متوقع واسترحنا قليلاً وكان القصف لا يزال مستمرا، فاقتربوا منا، وكانوا بالفعل مجهزين بشكل ممتاز، إذ يمكننا القول إن الشؤون العسكرية لديهم، على عكس الآخرين".
وبحسب الجندي الأسير، لم يكن يتوقع مثل هذا الموقف الجيد من الجنود الروس
، إذ "لم يلمسه أحد بإصبعه"، بل قدموا له الشراب والسجائر.