https://sputnikarabic.ae/20230809/أمانة-العاصمة-الأردنية-توضح-سبب-إغلاق-حدائق-الحسين-1079915353.html

أمانة العاصمة الأردنية توضح سبب إغلاق حدائق الحسين

أمانة العاصمة الأردنية توضح سبب إغلاق حدائق الحسين

أوضحت أمانة العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، سبب إغلاق حدائق الحسين المقرر له يوم غد الخميس. 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T14:10+0000

2023-08-09T14:10+0000

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ونقلت وكالة "رم" للأنباء عن أمانة عمان الكبرى أن إغلاق حدائق الحسين يأتي لاستكمال الاستعدادات والجاهزية لاستضافة أمسيات مهرجان صيف عمان الذي ينطلق الجمعة 11 أغسطس/ آب.في السياق ذاته، دعت الأمانة سكان مدينة عمان والمحافظات الأردنية وزوار المدينة إلى حضور الفعاليات التي من المنتظر أن تستمر يوميا حتى 20 أغسطس/ آب المقبل.وتمتاز تلك الفاعليات ببرنامج يشارك به نخبة من الأصوات الفنية، والمعزوفات الموسيقية، والفرق الفلكلورية الأردنية، والأعمال المسرحية، إلى جانب توفير مساحة للفعاليات الترفيهية للأطفال.وفي وقت سابق، سجل الدخل السياحي في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 زيادة كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 68.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.ونقلت وكالة "عمون" بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الأردني تفيد بأن عوائد السياحة بلغت 2 مليار و826.1 مليون دولار، كما أظهرت البيانات أن الدخل السياحي في شهر مايو/ أيار 2023 حقق نموا بنسبة 27.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبلغت قيمته 433.7 مليون دينار (611.7 مليون دولار). ويعود هذا النمو الكبير في الدخل السياحي إلى زيادة عدد السياح الذين زاروا البلاد، حيث وصل عدد السياح إلى 2,483.1 ألف سائح بزيادة نسبتها 69.0%، وبلغ عدد سياح المبيت 2,044.0 ألف سائح بنسبة زيادة 62.4%. كما ازداد عدد سياح اليوم الواحد إلى 439.1 ألف سائح بنسبة زيادة 108.0%.

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