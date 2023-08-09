عربي
النيجر تعلن قيام قوات فرنسية بمهاجمة الحرس الوطني- عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230809/أمانة-العاصمة-الأردنية-توضح-سبب-إغلاق-حدائق-الحسين-1079915353.html
أمانة العاصمة الأردنية توضح سبب إغلاق حدائق الحسين
أمانة العاصمة الأردنية توضح سبب إغلاق حدائق الحسين
أوضحت أمانة العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، سبب إغلاق حدائق الحسين المقرر له يوم غد الخميس. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T14:10+0000
2023-08-09T14:10+0000
مجتمع
العالم العربي
أخبار الأردن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589761_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_a475d44285225cd77f79e31c7c3357ab.jpg
ونقلت وكالة "رم" للأنباء عن أمانة عمان الكبرى أن إغلاق حدائق الحسين يأتي لاستكمال الاستعدادات والجاهزية لاستضافة أمسيات مهرجان صيف عمان الذي ينطلق الجمعة 11 أغسطس/ آب.في السياق ذاته، دعت الأمانة سكان مدينة عمان والمحافظات الأردنية وزوار المدينة إلى حضور الفعاليات التي من المنتظر أن تستمر يوميا حتى 20 أغسطس/ آب المقبل.وتمتاز تلك الفاعليات ببرنامج يشارك به نخبة من الأصوات الفنية، والمعزوفات الموسيقية، والفرق الفلكلورية الأردنية، والأعمال المسرحية، إلى جانب توفير مساحة للفعاليات الترفيهية للأطفال.وفي وقت سابق، سجل الدخل السياحي في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 زيادة كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 68.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.ونقلت وكالة "عمون" بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الأردني تفيد بأن عوائد السياحة بلغت 2 مليار و826.1 مليون دولار، كما أظهرت البيانات أن الدخل السياحي في شهر مايو/ أيار 2023 حقق نموا بنسبة 27.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبلغت قيمته 433.7 مليون دينار (611.7 مليون دولار). ويعود هذا النمو الكبير في الدخل السياحي إلى زيادة عدد السياح الذين زاروا البلاد، حيث وصل عدد السياح إلى 2,483.1 ألف سائح بزيادة نسبتها 69.0%، وبلغ عدد سياح المبيت 2,044.0 ألف سائح بنسبة زيادة 62.4%. كما ازداد عدد سياح اليوم الواحد إلى 439.1 ألف سائح بنسبة زيادة 108.0%.
https://sputnikarabic.ae/20230807/مصر-والأردن-يوقعان-12-وثيقة-تعاون-1079859574.html
https://sputnikarabic.ae/20230803/عمان-تصريحات-إسرائيل-بشأن-التخطيط-لمنتجع-سياحي-مع-الأردن-ومصر-غير-مقبولة-1079751187.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589761_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4af6eba3ba06d5e06b8cc0e6f74b2c35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار

أمانة العاصمة الأردنية توضح سبب إغلاق حدائق الحسين

14:10 GMT 09.08.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
تابعنا عبرTelegramNabd
أوضحت أمانة العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، سبب إغلاق حدائق الحسين المقرر له يوم غد الخميس.
ونقلت وكالة "رم" للأنباء عن أمانة عمان الكبرى أن إغلاق حدائق الحسين يأتي لاستكمال الاستعدادات والجاهزية لاستضافة أمسيات مهرجان صيف عمان الذي ينطلق الجمعة 11 أغسطس/ آب.
في السياق ذاته، دعت الأمانة سكان مدينة عمان والمحافظات الأردنية وزوار المدينة إلى حضور الفعاليات التي من المنتظر أن تستمر يوميا حتى 20 أغسطس/ آب المقبل.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
مصر والأردن يوقعان 12 وثيقة تعاون
7 أغسطس, 15:50 GMT
وتمتاز تلك الفاعليات ببرنامج يشارك به نخبة من الأصوات الفنية، والمعزوفات الموسيقية، والفرق الفلكلورية الأردنية، والأعمال المسرحية، إلى جانب توفير مساحة للفعاليات الترفيهية للأطفال.
وفي وقت سابق، سجل الدخل السياحي في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 زيادة كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 68.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
الجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
عمان: تصريحات إسرائيل بشأن التخطيط لمنتجع سياحي مع الأردن ومصر "غير مقبولة"
3 أغسطس, 10:41 GMT
ونقلت وكالة "عمون" بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الأردني تفيد بأن عوائد السياحة بلغت 2 مليار و826.1 مليون دولار، كما أظهرت البيانات أن الدخل السياحي في شهر مايو/ أيار 2023 حقق نموا بنسبة 27.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبلغت قيمته 433.7 مليون دينار (611.7 مليون دولار).
ويعود هذا النمو الكبير في الدخل السياحي إلى زيادة عدد السياح الذين زاروا البلاد، حيث وصل عدد السياح إلى 2,483.1 ألف سائح بزيادة نسبتها 69.0%، وبلغ عدد سياح المبيت 2,044.0 ألف سائح بنسبة زيادة 62.4%. كما ازداد عدد سياح اليوم الواحد إلى 439.1 ألف سائح بنسبة زيادة 108.0%.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала