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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/أوكرانيا-تحاول-مهاجمة-مواقع-تخزين-الوقود-النووي--في-محطة-زابوروجيه-النووية--عاجل-1079915534.html
أوكرانيا تحاول مهاجمة مواقع تخزين الوقود النووي في محطة زابوروجيه النووية- عاجل
أوكرانيا تحاول مهاجمة مواقع تخزين الوقود النووي في محطة زابوروجيه النووية- عاجل
أفاد مصدر في السلطة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين أوكرانيين حاولوا مهاجمة منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T14:14+0000
2023-08-09T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أظهر تحليل مسار الطائرة دون طيار أنها هجومية، كانت تتوجه نحو منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك على أراضي محطة زابوروجيه النووية".وأشار إلى أن الأضرار التي تلحق بحاويات الوقود النووي يمكن أن تتسبب بكارثة نووية.قالت السلطات المحلية إنه تم اعتراض طائرة دون طيار أوكرانية في مدينة إنيرغودار متجهة نحو محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.وقال مصدر في السلطات المحلية لـ"سبوتنيك": "اليوم، شوهدت طائرة دون طيار من التشكيلات الأوكرانية في السماء فوق إنيرغودار، والتي كانت متجهة نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من ناحية عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.ومنذ مارس/ آذار العام الماضي، كانت تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.وفيما يواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار وإقليم محطة زابوروجيه بانتظام، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف يسعى لخلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن قصد.
https://sputnikarabic.ae/20230717/كييف-تستعد-لاستفزاز-نووي-ضد-محطة-زابوروجيه-النووية-1079156653.html
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روسيا

أوكرانيا تحاول مهاجمة مواقع تخزين الوقود النووي في محطة زابوروجيه النووية- عاجل

14:14 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 14:21 GMT 09.08.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
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أفاد مصدر في السلطة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين أوكرانيين حاولوا مهاجمة منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أظهر تحليل مسار الطائرة دون طيار أنها هجومية، كانت تتوجه نحو منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك على أراضي محطة زابوروجيه النووية".
وأشار إلى أن الأضرار التي تلحق بحاويات الوقود النووي يمكن أن تتسبب بكارثة نووية.
قالت السلطات المحلية إنه تم اعتراض طائرة دون طيار أوكرانية في مدينة إنيرغودار متجهة نحو محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وقال مصدر في السلطات المحلية لـ"سبوتنيك": "اليوم، شوهدت طائرة دون طيار من التشكيلات الأوكرانية في السماء فوق إنيرغودار، والتي كانت متجهة نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
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وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من ناحية عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.
ومنذ مارس/ آذار العام الماضي، كانت تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
وفيما يواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار وإقليم محطة زابوروجيه بانتظام، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف يسعى لخلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن قصد.
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