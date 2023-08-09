https://sputnikarabic.ae/20230809/إعلام-ألماني-زيلينسكي-فشل-في-قمة-السعودية-1079906875.html
إعلام ألماني: زيلينسكي فشل في قمة السعودية
إعلام ألماني: زيلينسكي فشل في قمة السعودية
كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء، عن فشل أوكرانيا بتحقيق أهدافها في قمة جدة التي انعقدت في الأسبوع الماضي. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T12:31+0000
2023-08-09T12:31+0000
2023-08-09T12:31+0000
العالم
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وكتب في صحيفة "Junge Welt"، الصحفي راينهارد لوترباخ، الذي قال إن الاجتماع انتهى دون اعتماد إعلان ختامي وهذا ما يتناقض مع إعلان رئيس الوفد الأوكراني، أندريه يرماك، المسبق الذي سمى هدف بلاده وهو توحيد العالم بأسره حول أوكرانيا، ومن المشكوك فيه جدا أن تكون كييف قد اقتربت من ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع". وأشار المؤلف إلى أن البرازيل والمكسيك، وهما أكبر دولتين في أمريكا اللاتينية، أوضحتا أنهما تعتبران مفاوضات السلام دون مشاركة روسيا بلا معنى. ووفقا له، إذا لم تغير كييف شروطها الجذرية من أجل حل سلمي للأزمة، فلن تكون هناك نتيجة وفي الوقت نفسه، يجب أن تسرع لأن الوضع بدأ يزعج حتى مؤيدي أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230804/السعودية-تعلن-استضافتها-اجتماعا-في-جدة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1079798096.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام ألماني: زيلينسكي فشل في قمة السعودية
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كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء، عن فشل أوكرانيا بتحقيق أهدافها في قمة جدة التي انعقدت في الأسبوع الماضي.
وكتب في صحيفة
"Junge Welt"، الصحفي راينهارد لوترباخ، الذي قال إن الاجتماع انتهى دون اعتماد إعلان ختامي وهذا ما يتناقض مع إعلان رئيس الوفد الأوكراني، أندريه يرماك، المسبق الذي سمى هدف بلاده وهو توحيد العالم بأسره حول أوكرانيا، ومن المشكوك فيه جدا أن تكون كييف قد اقتربت من ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وأشار المؤلف إلى أن البرازيل والمكسيك، وهما أكبر دولتين في أمريكا اللاتينية، أوضحتا أنهما تعتبران مفاوضات السلام دون مشاركة روسيا بلا معنى.
ووفقا له، إذا لم تغير كييف شروطها الجذرية من أجل حل سلمي للأزمة، فلن تكون هناك نتيجة وفي الوقت نفسه، يجب أن تسرع لأن الوضع بدأ يزعج حتى مؤيدي أوكرانيا.