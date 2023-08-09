https://sputnikarabic.ae/20230809/إلغاء-350-رحلة-جوية-في-اليابانأفادت-وسائل-الإعلام-اليابانية-يوم-الأربعاء-بأنه-تم-إلغاء-ما-لا-يقل-عن-1079897435.html

إلغاء 350 رحلة جوية في اليابان بسبب إعصار "خانون"

إلغاء 350 رحلة جوية في اليابان بسبب إعصار "خانون"

أفادت وسائل الإعلام اليابانية يوم الأربعاء بأنه تم إلغاء ما لا يقل عن 350 رحلة جوية في اليابان نتيجة تأثير إعصار "خانون" الذي يجتاح شرق جزيرة كيوشو في جنوب... 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T03:58+0000

2023-08-09T03:58+0000

2023-08-09T04:05+0000

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طوكيو،- سبوتنيك. وتجاوزت سرعة الرياح في منطقة الإعصار مستويات 30 إلى 40 متراً في الثانية، بحسب قناة "إن إتش كي" اليابانية.يُشار إلى أن هذا الإعصار قد استمر لأكثر من أسبوع في جنوب اليابان، مسبباً أمطاراً غزيرة في جزر أوكيناوا اليابانية وجزيرة كيوشو.بالإضافة إلى ذلك، أدى الإعصار إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 15 ألف منزل في مقاطعة كاغوشيما و2.6 ألف منزل في مقاطعة وميازاكي بسبب سقوط الأسلاك. وتم تأكيد وفاة شخصين جراء هذا الإعصار.

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