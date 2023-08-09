https://sputnikarabic.ae/20230809/اعتراف-أمريكي-جديد-بأن-الهجوم-الأوكراني-المضاد-بطيء-ويواجه-صعوبات-1079897782.html

اعتراف أمريكي جديد بأن الهجوم الأوكراني المضاد بطيء ويواجه صعوبات

اعتراف أمريكي جديد بأن الهجوم الأوكراني المضاد بطيء ويواجه صعوبات

قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تدرك أن الهجوم المضاد الأوكراني ضد القوات الروسية "لا يتقدم بالسرعة المتوقعة". 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T05:41+0000

2023-08-09T05:41+0000

2023-08-09T05:41+0000

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وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الأوكرانيين أنفسهم، وفي مقدمتهم فلاديمير زيلينسكي، قالوا إنهم لن يقطعوا مسافة بعيدة في هذا الهجوم، أو لن يتقدموا بالسرعة المتوقعة، لافتًا إلى أن التقدم الذي يحرزونه "بطيء ولا يخلو من الصعوبات".وفيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، قال كيربي في تصريحات متلفزة، إن بلاده ستواصل تقديم الموارد العسكرية إلى كييف، بما في ذلك معدات إزالة الألغام وذخيرة المدفعية وأنظمة الصواريخ.كان رئيس النظام الأوكراني أقرّ في مقطع فيديو نشره مكتبه، الثلاثاء، بأن الهجوم المضاد "لم يكن سهلا وربما يحدث بشكل أبطأ مما كان يأمله البعض".وخلال الساعات الماضية، قال عضو الكونغرس، مايك كويجلي: "نحصل على تقارير مؤسفة. يتم تذكيرنا باستمرار بالصعوبات التي يواجهونها (القوات الأوكرانية) هذا هو أصعب وقت في هذا الصراع العسكري".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة الذي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".

https://sputnikarabic.ae/20230807/خبير-أمريكي-يكشف-مشكلة-الهجوم-المضاد-التي-ستحوله-إلى-كارثة-على-أوكرانيا-1079840792.html

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