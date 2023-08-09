https://sputnikarabic.ae/20230809/الأمن-الروسي-يعتقل-مخربا-متورطا-في-تفجير-خط-أنابيب-غاز-في-القرم-1079898294.html
الأمن الروسي يعتقل مخربا متورطا في تفجير خط أنابيب غاز في القرم
الأمن الروسي يعتقل مخربا متورطا في تفجير خط أنابيب غاز في القرم
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، مخربا في شبه جزيرة القرم، قام بتفجير خط أنابيب غاز بناءً على تعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T07:21+0000
2023-08-09T07:21+0000
2023-08-09T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
جمهورية القرم الروسية
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وجاء في بيان الجهاز: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنا روسيا من مواليد عام 1980، متورطا في ارتكاب عمل تخريبي وإرهابي، في منشأة البنية التحتية للطاقة في جمهورية القرم، بناء على تعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني".وأفاد البيان: "المخرب قام بتفجر، في 23 يونيو 2023، خط أنابيب غاز في قرية كوريز باستخدام متفجرات".وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: "في مرآب الخاص بالمتهم، تم ضبط متفجرات من طراز "سي-4" أجنبية الصنع تزن كيلوغرامين، ومفجرين كهربائيين عسكريين من نوع EDP، وجهازي إشعال كهربائيين".واعترف الشخص المتورط بالتعاون مع الخدمات الخاصة الأوكرانية. وفي 23 يونيو/حزيران، أبلغت سلطات القرم عن أضرار لحقت بخط أنابيب غاز في قرية كوريز على الساحل الجنوبي. في اليوم نفسه، تم إصلاح خط أنابيب الغاز.
https://sputnikarabic.ae/20230809/اعتراف-أمريكي-جديد-بأن-الهجوم-الأوكراني-المضاد-بطيء-ويواجه-صعوبات-1079897782.html
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روسيا, العالم, جمهورية القرم الروسية
روسيا, العالم, جمهورية القرم الروسية
الأمن الروسي يعتقل مخربا متورطا في تفجير خط أنابيب غاز في القرم
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اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، مخربا في شبه جزيرة القرم، قام بتفجير خط أنابيب غاز بناءً على تعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني.
وجاء في بيان الجهاز: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنا روسيا من مواليد عام 1980، متورطا في ارتكاب عمل تخريبي وإرهابي، في منشأة البنية التحتية للطاقة في جمهورية القرم، بناء على تعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني".
وأفاد البيان: "المخرب قام بتفجر، في 23 يونيو 2023، خط أنابيب غاز في قرية كوريز باستخدام متفجرات".
وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: "في مرآب الخاص بالمتهم، تم ضبط متفجرات من طراز "سي-4" أجنبية الصنع تزن كيلوغرامين، ومفجرين كهربائيين عسكريين من نوع EDP، وجهازي إشعال كهربائيين".
واعترف الشخص المتورط بالتعاون مع الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وفي 23 يونيو/حزيران، أبلغت سلطات القرم عن أضرار لحقت بخط أنابيب غاز في قرية كوريز على الساحل الجنوبي. في اليوم نفسه، تم إصلاح خط أنابيب الغاز.