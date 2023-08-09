عربي
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/الأمن-الروسي-يعتقل-مخربا-متورطا-في-تفجير-خط-أنابيب-غاز-في-القرم-1079898294.html
الأمن الروسي يعتقل مخربا متورطا في تفجير خط أنابيب غاز في القرم
الأمن الروسي يعتقل مخربا متورطا في تفجير خط أنابيب غاز في القرم
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، مخربا في شبه جزيرة القرم، قام بتفجير خط أنابيب غاز بناءً على تعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T07:21+0000
2023-08-09T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
جمهورية القرم الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046139169_0:7:1255:713_1920x0_80_0_0_779e66fc948bb80a8891caad24bc863c.jpg
وجاء في بيان الجهاز: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنا روسيا من مواليد عام 1980، متورطا في ارتكاب عمل تخريبي وإرهابي، في منشأة البنية التحتية للطاقة في جمهورية القرم، بناء على تعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني".وأفاد البيان: "المخرب قام بتفجر، في 23 يونيو 2023، خط أنابيب غاز في قرية كوريز باستخدام متفجرات".وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: "في مرآب الخاص بالمتهم، تم ضبط متفجرات من طراز "سي-4" أجنبية الصنع تزن كيلوغرامين، ومفجرين كهربائيين عسكريين من نوع EDP، وجهازي إشعال كهربائيين".واعترف الشخص المتورط بالتعاون مع الخدمات الخاصة الأوكرانية. وفي 23 يونيو/حزيران، أبلغت سلطات القرم عن أضرار لحقت بخط أنابيب غاز في قرية كوريز على الساحل الجنوبي. في اليوم نفسه، تم إصلاح خط أنابيب الغاز.
https://sputnikarabic.ae/20230809/اعتراف-أمريكي-جديد-بأن-الهجوم-الأوكراني-المضاد-بطيء-ويواجه-صعوبات-1079897782.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046139169_148:0:1108:720_1920x0_80_0_0_d8733f8023ae8419ed8e478c74b42cd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, جمهورية القرم الروسية
روسيا, العالم, جمهورية القرم الروسية

الأمن الروسي يعتقل مخربا متورطا في تفجير خط أنابيب غاز في القرم

07:21 GMT 09.08.2023
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . Russian Federal Security Service
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، مخربا في شبه جزيرة القرم، قام بتفجير خط أنابيب غاز بناءً على تعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني.
وجاء في بيان الجهاز: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنا روسيا من مواليد عام 1980، متورطا في ارتكاب عمل تخريبي وإرهابي، في منشأة البنية التحتية للطاقة في جمهورية القرم، بناء على تعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني".
وأفاد البيان: "المخرب قام بتفجر، في 23 يونيو 2023، خط أنابيب غاز في قرية كوريز باستخدام متفجرات".
وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: "في مرآب الخاص بالمتهم، تم ضبط متفجرات من طراز "سي-4" أجنبية الصنع تزن كيلوغرامين، ومفجرين كهربائيين عسكريين من نوع EDP، وجهازي إشعال كهربائيين".
جنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة ليوبارد 2 في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اعتراف أمريكي جديد بأن الهجوم الأوكراني المضاد بطيء ويواجه صعوبات
05:41 GMT
واعترف الشخص المتورط بالتعاون مع الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وفي 23 يونيو/حزيران، أبلغت سلطات القرم عن أضرار لحقت بخط أنابيب غاز في قرية كوريز على الساحل الجنوبي. في اليوم نفسه، تم إصلاح خط أنابيب الغاز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала