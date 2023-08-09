https://sputnikarabic.ae/20230809/البحرية-الهندية-تعزز-التعاون-الدفاعي-مع-الإمارات-1079914461.html
البحرية الهندية تعزز التعاون الدفاعي مع الإمارات
البحرية الهندية تعزز التعاون الدفاعي مع الإمارات
في الآونة الأخيرة، بذلت نيودلهي جهودا كبيرة لتعزيز علاقاتها العسكرية مع دول الشرق الأوسط، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة بالنسبة للهند. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T13:48+0000
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وقالت الدفاع الهندية في بيانها، اليوم الأربعاء: "في محاولة لتعزيز التعاون الدفاعي وتعزيز العلاقات، تقوم سفينتان حربيتان تابعتان للبحرية الهندية، بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 8 إلى 11 أغسطس".وأشارت وزارة الدفاع الهندية إلى أن "السفينتين ترسوان حاليًا في ميناء راشد، حيث يتبادل مسؤولو البحرية الهندية أفضل ممارساتهم ويقيمون تفاعلات مهنية مع القوة البحرية في الدولة الخليجية".وفقا للدفاع، إلى جانب ذلك، ستناقش القوات البحرية أيضًا توسيع شراكتهما في مجال العمليات البحرية.وأضافت: "ستجري القوتان تمرينا بحريا يحمل الاسم الرمزي زايد تلوار لتعزيز التشغيل البيني والتآزر بين البحريتين".وقالت الوزارة إن "الزيارة الحالية ستعزز الشراكة البحرية بين البحريتين وتعزز التفاهم المشترك للتحديات الأمنية في المنطقة".في السنوات الأخيرة، نمت دبلوماسية الهند الدفاعية في الشرق الأوسط، حيث أصبحت الإمارات والسعودية وسلطنة عمان شركاء نيودلهي الرئيسيين في المنطقة.ومن الناحية الاقتصادية، تعد أبو ظبي والرياض من بين أكبر أربعة شركاء تجاريين للهند بعد الولايات المتحدة والصين، حيث احتلت أمريكا المركز الثالث بينما احتلت جمهورية الصين الشعبية المركز الرابع.
https://sputnikarabic.ae/20230803/الهند-تنفي-معارضتها-لتوسع-مجموعة-بريكس-1079761537.html
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أخبار الهند اليوم, الامارات, العالم, العالم العربي
أخبار الهند اليوم, الامارات, العالم, العالم العربي
البحرية الهندية تعزز التعاون الدفاعي مع الإمارات
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في الآونة الأخيرة، بذلت نيودلهي جهودا كبيرة لتعزيز علاقاتها العسكرية مع دول الشرق الأوسط، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة بالنسبة للهند.
وقالت الدفاع الهندية في بيانها، اليوم الأربعاء: "في محاولة لتعزيز التعاون الدفاعي وتعزيز العلاقات، تقوم سفينتان حربيتان تابعتان للبحرية الهندية، بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 8 إلى 11 أغسطس".
وأشارت وزارة الدفاع الهندية إلى أن "السفينتين ترسوان حاليًا في ميناء راشد، حيث يتبادل مسؤولو البحرية الهندية أفضل ممارساتهم ويقيمون تفاعلات مهنية مع القوة البحرية في الدولة الخليجية".
وفقا للدفاع، إلى جانب ذلك، ستناقش القوات البحرية أيضًا توسيع شراكتهما في مجال العمليات البحرية.
وأضافت: "ستجري القوتان تمرينا بحريا يحمل الاسم الرمزي زايد تلوار لتعزيز التشغيل البيني والتآزر بين البحريتين".
وقالت الوزارة إن "الزيارة الحالية ستعزز الشراكة البحرية بين البحريتين وتعزز التفاهم المشترك للتحديات الأمنية في المنطقة".
في السنوات الأخيرة، نمت دبلوماسية الهند الدفاعية في الشرق الأوسط، حيث أصبحت الإمارات والسعودية وسلطنة عمان شركاء نيودلهي الرئيسيين في المنطقة.
ومن الناحية الاقتصادية، تعد أبو ظبي والرياض من بين أكبر أربعة شركاء تجاريين للهند بعد الولايات المتحدة والصين، حيث احتلت أمريكا المركز الثالث بينما احتلت جمهورية الصين الشعبية المركز الرابع.