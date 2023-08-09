https://sputnikarabic.ae/20230809/الجيش-الروسي-يسقط-35-مسيرة-أوكرانية-و9-صواريخ-هيمارس--عاجل-1079907542.html

الجيش الروسي يسقط 35 مسيرة أوكرانية و9 صواريخ هيمارس

الجيش الروسي يسقط 35 مسيرة أوكرانية و9 صواريخ هيمارس

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأنه تم إسقاط 35 طائرة دون طيار أوكرانية و9 صواريخ من طراز "هيمارس". 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T12:44+0000

2023-08-09T12:44+0000

2023-08-09T12:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع في بيانها: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي من إسقاط 35 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وفي مقاطعة خيرسون".وأضاف بيان الدفاع: "تم اعترض تسعة صواريخ من طراز "هيمارس".وتابع البيان: "القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 370 جنديا في اتجاه دونيتسك خلال الـ24 الساعة الماضية".وأشارت الدفاع إلى أنه "في اتجاه دونيتسك، صدت العمليات النشطة والضربات الجوية والمدفعية الروسية خمس هجمات شنتها وحدات من القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "تم تدمير دبابتين و6 مركبات قتالية مدرعة و4 مركبات ومنظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم-777" ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع ومدفع هاوتزر "دي-20".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.

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