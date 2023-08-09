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الجيش الروسي يسقط 35 مسيرة أوكرانية و9 صواريخ هيمارس
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/الجيش-الروسي-يسقط-35-مسيرة-أوكرانية-و9-صواريخ-هيمارس--عاجل-1079907542.html
الجيش الروسي يسقط 35 مسيرة أوكرانية و9 صواريخ هيمارس
الجيش الروسي يسقط 35 مسيرة أوكرانية و9 صواريخ هيمارس
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأنه تم إسقاط 35 طائرة دون طيار أوكرانية و9 صواريخ من طراز "هيمارس". 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T12:44+0000
2023-08-09T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي من إسقاط 35 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وفي مقاطعة خيرسون".وأضاف بيان الدفاع: "تم اعترض تسعة صواريخ من طراز "هيمارس".وتابع البيان: "القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 370 جنديا في اتجاه دونيتسك خلال الـ24 الساعة الماضية".وأشارت الدفاع إلى أنه "في اتجاه دونيتسك، صدت العمليات النشطة والضربات الجوية والمدفعية الروسية خمس هجمات شنتها وحدات من القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "تم تدمير دبابتين و6 مركبات قتالية مدرعة و4 مركبات ومنظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم-777" ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع ومدفع هاوتزر "دي-20".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230809/مستشار-لدى-البنتاغون-البيت-الأبيض-يفكر-في-طريقة-للخروج-من-الصراع-الأوكراني-1079903571.html
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روسيا

الجيش الروسي يسقط 35 مسيرة أوكرانية و9 صواريخ هيمارس

12:44 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 12:52 GMT 09.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأنه تم إسقاط 35 طائرة دون طيار أوكرانية و9 صواريخ من طراز "هيمارس".
وقالت الدفاع في بيانها: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي من إسقاط 35 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وفي مقاطعة خيرسون".
وأضاف بيان الدفاع: "تم اعترض تسعة صواريخ من طراز "هيمارس".
وتابع البيان: "القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 370 جنديا في اتجاه دونيتسك خلال الـ24 الساعة الماضية".
وأشارت الدفاع إلى أنه "في اتجاه دونيتسك، صدت العمليات النشطة والضربات الجوية والمدفعية الروسية خمس هجمات شنتها وحدات من القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "تم تدمير دبابتين و6 مركبات قتالية مدرعة و4 مركبات ومنظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم-777" ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع ومدفع هاوتزر "دي-20".
تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:10 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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