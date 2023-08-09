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الحكومة المصرية توافق على تأسيس شركة "أفريقيا 50 لتطوير المشروعات"
الحكومة المصرية توافق على تأسيس شركة "أفريقيا 50 لتطوير المشروعات"
أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، أنه وافق على مشروعي قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاقيتين لتأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات"... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T16:07+0000
2023-08-09T16:07+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أن الهدف من "صندوق أفريقيا 50" هو الاستثمار في مجال البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه، بهدف تقليص العجز التمويلي الذي تعاني منه تلك القطاعات في القارة الأفريقية. ويرمي الصندوق إلى تقليص الفترة الزمنية بين تاريخ اقتراح المشروع وجمع التمويل واستدامة الموارد اللازمة، وهذا من شأنه أن يسهم في تنفيذ مزيد من مشروعات البنية التحتية في الفترة القصيرة والمتوسطة، وفقا للبيان الصادر عن المجلس.وفقا للبيان، يتكون الصندوق من مؤسستين رئيسيتين وهما "أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" و"أفريقيا 50 لتمويل المشروعات"، وتهدف المؤسسة الأولى إلى استثمار رأس المال في مراحل مبكرة من دورة تطوير المشروع حتى الإغلاق المالي، بينما تهدف المؤسسة الثانية إلى تطوير البنية التحتية في أفريقيا من خلال توفير التمويل من مصادر متنوعة.وتم توقيع خطاب نوايا للتعاون بين البنك الأفريقي للتنمية وصندوق الاستثمار "أفريقيا 50" ومنتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية المستدامة ومقاومة تغير المناخ في جميع أنحاء القارة.ومن المنتظر أن يعمل هؤلاء الكيانات الثلاثة سويا على جمع التمويل وتعزيز تنمية المهارات والخبرات في قطاع البنية التحتية، وكان قد تم التوقيع على الخطاب في يونيو/ حزيران 2022 في الرباط، المغرب، خلال حدث إطلاق منتدى المستثمرين السياديين الأفارقة برعاية الملك محمد السادس، ويهدف المنتدى إلى تسريع التعاون لجذب رأس المال الصبور لتعزيز تنمية القارة. يُذكر أن رأس المال الأولي للصندوق يبلغ 3 مليارات دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار، ويستهدف الصندوق جذب الاستثمارات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الدول الأفريقية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وصناديق المعاشات وصناديق الثروة السيادية والقطاع الخاص.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد

الحكومة المصرية توافق على تأسيس شركة "أفريقيا 50 لتطوير المشروعات"

16:07 GMT 09.08.2023
© AFP 2023 / -اجتماع الحكومة المصرية برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
اجتماع الحكومة المصرية برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، أنه وافق على مشروعي قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاقيتين لتأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" و"شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات"، وانضمام مصر إلى هاتين الاتفاقتين.
القاهرة- سبوتنيك. وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أن الهدف من "صندوق أفريقيا 50" هو الاستثمار في مجال البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه، بهدف تقليص العجز التمويلي الذي تعاني منه تلك القطاعات في القارة الأفريقية.
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ويرمي الصندوق إلى تقليص الفترة الزمنية بين تاريخ اقتراح المشروع وجمع التمويل واستدامة الموارد اللازمة، وهذا من شأنه أن يسهم في تنفيذ مزيد من مشروعات البنية التحتية في الفترة القصيرة والمتوسطة، وفقا للبيان الصادر عن المجلس.
وفقا للبيان، يتكون الصندوق من مؤسستين رئيسيتين وهما "أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" و"أفريقيا 50 لتمويل المشروعات"، وتهدف المؤسسة الأولى إلى استثمار رأس المال في مراحل مبكرة من دورة تطوير المشروع حتى الإغلاق المالي، بينما تهدف المؤسسة الثانية إلى تطوير البنية التحتية في أفريقيا من خلال توفير التمويل من مصادر متنوعة.
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وتم توقيع خطاب نوايا للتعاون بين البنك الأفريقي للتنمية وصندوق الاستثمار "أفريقيا 50" ومنتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية المستدامة ومقاومة تغير المناخ في جميع أنحاء القارة.
ومن المنتظر أن يعمل هؤلاء الكيانات الثلاثة سويا على جمع التمويل وتعزيز تنمية المهارات والخبرات في قطاع البنية التحتية، وكان قد تم التوقيع على الخطاب في يونيو/ حزيران 2022 في الرباط، المغرب، خلال حدث إطلاق منتدى المستثمرين السياديين الأفارقة برعاية الملك محمد السادس، ويهدف المنتدى إلى تسريع التعاون لجذب رأس المال الصبور لتعزيز تنمية القارة.
يُذكر أن رأس المال الأولي للصندوق يبلغ 3 مليارات دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار، ويستهدف الصندوق جذب الاستثمارات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الدول الأفريقية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وصناديق المعاشات وصناديق الثروة السيادية والقطاع الخاص.
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