https://sputnikarabic.ae/20230809/الخارجية-الإيرانية-تستدعي-السفير-البريطاني-في-طهران-لتدخله-في-شؤونها-الداخلية-1079921389.html

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران لتدخله في شؤونها الداخلية

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران لتدخله في شؤونها الداخلية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، استدعائها للسفير البريطاني في طهران، سيمون شيركليف، تزامنا مع ذكرى "يوم الصحفي" في البلاد. 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T17:44+0000

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2023-08-09T17:44+0000

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن المدير العام لدائرة غرب أوروبا لدى وزارة الخارجية الإيرانية، استدعى سيمون شيركليف، بسبب تدخله في الشؤون الداخلية الإيرانية عبر نشره لمحتوى على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضحت الوكالة أنه تم إبلاغ السفير البريطاني في طهران، احتجاج إيران القوي على التصرفات الخارجة عن الضوابط والأعراف الدبلوماسية، التي قام بها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبرته طهران تدخلا في شؤونها الداخلية.وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن "اللامبالاة وعدم المسؤولية والخروج من الأعراف الدبلوماسية تعد أمثلة واضحة على التدخل في الشؤون الداخلية وهذا الأمر غير مقبول إطلاقا".ولفت إلى الأعمال التخريبية لبعض وسائل الإعلام التي تتخذ من لندن مقرا لها ضد إيران بدعوى حرية التعبير، قائلا:وأكد المدير العام لدائرة غرب أوروبا بوزارة الخارجية الإيرانية أن بلاده لن تسمح لأحد بالتطاول على السيادة الإيرانية بأفعاله التعسفية.ومن جانبه، أوضح السفير البريطاني في طهران، سيمون شيركليف، أن بلاده ترغب في الحفاظ على علاقات محترمة مع إيران.ويشار إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعت، في السادس من الشهر الماضي، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران على خلفية فرض لندن عقوبات جديدة تشمل مسؤولين أمن في إيران بزعم تورطهم في أعمال ضد حقوق الإنسان.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إنه "تم استدعاء القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران السيدة إليزابيث مارش وتسليمها مذكرة احتجاج بعد التصريحات التدخلية لمسؤولي بريطانيا في الشأن الداخلي الإيراني وفرض لندن عقوبات على طهران".وتابع البيان: "الشعب الإيراني لم ينس بعد دور وسائل الإعلام المعارضة التي تتخذ من لندن مقرًا لها في الترويج للعنف في إيران، فمن المدهش أنه بدلاً من إيقاف هذه القنوات، تواصل المملكة المتحدة توجيه التهم الواهية بحق إيران".وفرضت الحكومة البريطانية، في السادس من الشهر الماضي، عقوبات جديدة بحق 13 فردا وكيانا، مستهدفة مسؤولين عن السجون الإيرانية ومؤسسات حكومية فيما يتعلق بالأمن السيبراني بينها قيادة جهاز الدفاع السيبراني التابع للحرس الثوري الإيراني.كما منعت الشركات البريطانية من التعامل مع الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات وتجميد أصولهم في بريطانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230706/إيران-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-البريطانية-للاحتجاج-على-العقوبات-الجديدة-1078811918.html

https://sputnikarabic.ae/20230706/بريطانيا-تستهدف-مسؤولين-في-إيران-بعقوبات-جديدة--1078809654.html

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