https://sputnikarabic.ae/20230809/الدفاع-الإماراتية-انطلاق-التمرين-العسكري-المشترك-درع-الصقر-للجيشين-الإماراتي-والصيني-1079905143.html
انطلاق التمرين العسكري المشترك "درع الصقر" للجيشين الإماراتي والصيني
انطلاق التمرين العسكري المشترك "درع الصقر" للجيشين الإماراتي والصيني
أفاد الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، بأن قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي في وزارة الدفاع أعلنت عن انطلاق تمرين "درع الصقر 2023"... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأضاف الحساب: "يأتي هذا التدريب بهدف تبادل الخبرات ورفع الكفاءة العملياتية لدى منتسبي وزارة الدفاع في البلدين الصديقين".وفي وقت سابق، صرّحت وزارة الدفاع الصينية على موقعها الرسمي، بأن الصين ستستضيف للمرة الأولى تدريبًا عسكريًا مشتركًا مع الإمارات، الأمر الذي سيعزز التعاون العسكري بينهما، كما سيدعم التفاهم والثقة المتبادلة بين البلدين.ويعقد هذا التدريب في إقليم سنجان في الصين، وصرّح الدفاع الجوي الصيني أن التدريب القادم ستستضيفه الإمارات.يأتي هذا في أعقاب توقيع صفقة صينية إماراتية، في فبراير/شباط من هذا العام، لتصدير طائرات عسكرية صينية من طراز "إل15" المتطورة إلى الإمارات، حيث صرّحت الدفاع الإماراتية، منذ العام الماضي، عن عزمها لشراء 12 طائرة من طراز "إل15" من الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230806/إيران-توجه-تهديدا-عسكريا-ضمنيا-للإمارات-من-محاولة-استعادة-الجزر-الثلاث-1079837427.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الصين, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الصين, أخبار العالم الآن
انطلاق التمرين العسكري المشترك "درع الصقر" للجيشين الإماراتي والصيني
11:34 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 11:42 GMT 09.08.2023) تابعنا عبر
أفاد الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، بأن قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي في وزارة الدفاع أعلنت عن انطلاق تمرين "درع الصقر 2023" المشترك مع القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية.
القاهرة - سبوتنيك. وأضاف الحساب: "يأتي هذا التدريب بهدف تبادل الخبرات ورفع الكفاءة العملياتية لدى منتسبي وزارة الدفاع في البلدين الصديقين".
وفي وقت سابق، صرّحت وزارة الدفاع الصينية على موقعها الرسمي، بأن الصين ستستضيف للمرة الأولى تدريبًا عسكريًا مشتركًا مع الإمارات، الأمر الذي سيعزز التعاون العسكري بينهما، كما سيدعم التفاهم والثقة المتبادلة بين البلدين.
ويعقد هذا التدريب في إقليم سنجان في الصين، وصرّح الدفاع الجوي الصيني أن التدريب القادم ستستضيفه الإمارات.
يأتي هذا في أعقاب توقيع صفقة صينية إماراتية، في فبراير/شباط من هذا العام، لتصدير طائرات عسكرية صينية من طراز "إل15" المتطورة إلى الإمارات، حيث صرّحت الدفاع الإماراتية، منذ العام الماضي، عن عزمها لشراء 12 طائرة من طراز "إل15" من الصين.