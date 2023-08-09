https://sputnikarabic.ae/20230809/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-محاولة-نظام-كييف-تنفيذ-هجوم-إرهابي-في-موسكو-بطائرات-مسيرة-1079896832.html

الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني إرهابي في موسكو بمسيرات دون أضرار أو ضحايا

الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني إرهابي في موسكو بمسيرات دون أضرار أو ضحايا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أحبطت في ضواحي موسكو محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة, 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T01:20+0000

2023-08-09T01:20+0000

2023-08-09T01:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101671/27/1016712724_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_90b969849faf37c4692fe7d57d426254.jpg

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية تم تدمير الطائرتين المسيرتين بواسطة منظومات الدفاع الجوي، ولم يكن هناك أي أضرار أو ضحايا.وجاء في البيان: "الليلة، تم منع محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة فوق إقليم موسكو. وتم تدمير اثنين من الطائرات المسيرة باستخدام وسائل الدفاع الجوي. وكنتيجة لهذا الهجوم الإرهابي الفاشل تم التصدي له، ولم يكن هناك أي أضرار أو ضحايا".وكان عمدة موسكو قد أعلن عبر قناته في تطبيق "تيليغرام" أن منظومات الدفاع الجوي قد أسقطت اثنين من الطائرات المسيرة الهجومية التي حاولت التحليق باتجاه موسكو، إحداها في منطقة دوموديدوفو والأخرى في منطقة طريق مينسك.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف، مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 6 أغسطس/آب، التصدي لمحاولة نظام كييف استهداف منشآت في موسكو بواسطة طائرة بدون طيار، وأكدت إسقاط المسيرة فوق منطقة بودولسكي بمقاطعة موسكو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230809/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرتين-مسيرتين-في-محاولة-لاقتحام-موسكو-1079896411.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم