https://sputnikarabic.ae/20230809/السفارة-الروسية-لدى-لبنان-الغرب-يحاول-منع-إعادة-الإعمار-في-سوريا-1079919703.html

السفارة الروسية لدى لبنان: الغرب يحاول منع إعادة الإعمار في سوريا

السفارة الروسية لدى لبنان: الغرب يحاول منع إعادة الإعمار في سوريا

أكدت السفارة الروسية لدى لبنان، اليوم الأربعاء، أن الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا تحاول منع إعادة الإعمار في سوريا، وتسعى إلى خلق بؤر توتر في العالم. 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T16:15+0000

2023-08-09T16:15+0000

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وجاء في بيان السفارة الروسية لدى لبنان: "خوفاً من المنافسة يحاول الغرب كبح جماح تطور الدول الأخرى، لذلك يسعى إلى افتعال مشاكل مختلفة، وخلق بؤرِ توتر في العالم، وأن الغرب تحت ذرائع مختلفة يمنع إعادة إعمار سوريا محاولاً إبقاءها في حال نزيف دائم وكفاح طويل ضد الإرهاب الدولي".ولفت البيان إلى أن النظام الذي تنتهجه النخب الحاكمة في الغرب لا يسمح لهم بالتخلي عن الفكرة الخاطئة المتمثلة في تفوقهم على باقي الشعوب، ووفقاً للأنماط الغربية فإن العالم الحديث هو نظام استعماري جديد أو نظام رقيق جديد.وأكد البيان أن "التوسع العدواني لحلف شمال الأطلسي والحرب الهجينة لـ الغرب الجماعي" ضد روسيا، مع اتهامات لا أساس لها بخلق أزمة غذاء عالمية، هي أيضًا من إحدى المظاهر القبيحة لألعاب الاستعمار الجديد".

https://sputnikarabic.ae/20230808/لبنان-يتوصل-لاتفاق-مع-الأمم-المتحدة-للحصول-على-بيانات-اللاجئين-السوريين-1079884597.html

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