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السفارة الروسية لدى لبنان: الغرب يحاول منع إعادة الإعمار في سوريا
السفارة الروسية لدى لبنان: الغرب يحاول منع إعادة الإعمار في سوريا
أكدت السفارة الروسية لدى لبنان، اليوم الأربعاء، أن الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا تحاول منع إعادة الإعمار في سوريا، وتسعى إلى خلق بؤر توتر في العالم. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T16:15+0000
2023-08-09T16:15+0000
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وجاء في بيان السفارة الروسية لدى لبنان: "خوفاً من المنافسة يحاول الغرب كبح جماح تطور الدول الأخرى، لذلك يسعى إلى افتعال مشاكل مختلفة، وخلق بؤرِ توتر في العالم، وأن الغرب تحت ذرائع مختلفة يمنع إعادة إعمار سوريا محاولاً إبقاءها في حال نزيف دائم وكفاح طويل ضد الإرهاب الدولي".ولفت البيان إلى أن النظام الذي تنتهجه النخب الحاكمة في الغرب لا يسمح لهم بالتخلي عن الفكرة الخاطئة المتمثلة في تفوقهم على باقي الشعوب، ووفقاً للأنماط الغربية فإن العالم الحديث هو نظام استعماري جديد أو نظام رقيق جديد.وأكد البيان أن "التوسع العدواني لحلف شمال الأطلسي والحرب الهجينة لـ الغرب الجماعي" ضد روسيا، مع اتهامات لا أساس لها بخلق أزمة غذاء عالمية، هي أيضًا من إحدى المظاهر القبيحة لألعاب الاستعمار الجديد".
https://sputnikarabic.ae/20230808/لبنان-يتوصل-لاتفاق-مع-الأمم-المتحدة-للحصول-على-بيانات-اللاجئين-السوريين-1079884597.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, لبنان
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, لبنان

السفارة الروسية لدى لبنان: الغرب يحاول منع إعادة الإعمار في سوريا

16:15 GMT 09.08.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الروسي أمام مبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
العلم الروسي أمام مبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أكدت السفارة الروسية لدى لبنان، اليوم الأربعاء، أن الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا تحاول منع إعادة الإعمار في سوريا، وتسعى إلى خلق بؤر توتر في العالم.
وجاء في بيان السفارة الروسية لدى لبنان: "خوفاً من المنافسة يحاول الغرب كبح جماح تطور الدول الأخرى، لذلك يسعى إلى افتعال مشاكل مختلفة، وخلق بؤرِ توتر في العالم، وأن الغرب تحت ذرائع مختلفة يمنع إعادة إعمار سوريا محاولاً إبقاءها في حال نزيف دائم وكفاح طويل ضد الإرهاب الدولي".

وأشار البيان إلى أن "اللبنانيين الذين كانوا دائمًا على استعداد للمساعدة في الأوقات الصعبة، بفضل تقاليد حسن الجوار، أصبحوا لسوء الحظ، رهائن في هذه اللعبة الجيوسياسية، التي تخدم مصالح الغرب الذاتية".

نفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في البازار السياسي اللبناني، لبنان 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
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أمس, 14:55 GMT
ولفت البيان إلى أن النظام الذي تنتهجه النخب الحاكمة في الغرب لا يسمح لهم بالتخلي عن الفكرة الخاطئة المتمثلة في تفوقهم على باقي الشعوب، ووفقاً للأنماط الغربية فإن العالم الحديث هو نظام استعماري جديد أو نظام رقيق جديد.
وأكد البيان أن "التوسع العدواني لحلف شمال الأطلسي والحرب الهجينة لـ الغرب الجماعي" ضد روسيا، مع اتهامات لا أساس لها بخلق أزمة غذاء عالمية، هي أيضًا من إحدى المظاهر القبيحة لألعاب الاستعمار الجديد".
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