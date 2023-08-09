https://sputnikarabic.ae/20230809/السفير-السعودي-في-إثيوبيا-يسلم-رسالة-لآبي-أحمد-من-الملك-سلمان-1079923672.html
السفير السعودي في إثيوبيا يسلم رسالة لآبي أحمد من الملك سلمان
السفير السعودي في إثيوبيا يسلم رسالة لآبي أحمد من الملك سلمان
أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة شفهية إلى رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، آبي أحمد، اليوم الأربعاء. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
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وذكرت صحيفة "تواصل" إن رسالة الملك السعودي تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعاونهما المشترك، مشيرة إلى أن المستشار بالديوان الملكي، أحمد بن عبدالعزيز قطان، نقل الرسالة خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا اليوم.وخلال الاستقبال، نقل قطان تحيات الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس مجلس الوزراء، وأعرب عن تحياته وتقديره الخاصين لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا.وشهد اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتر، حضر اللقاء السفير السعودي لدى جمهورية إثيوبيا الدكتور فهد بن عبيد الله الحميداني.يذكر أن أزمة سد النهضة عادت إلى الساحة مجددا بعد القمة العربية في جدة، وأخرج البيان الإثيوبي الذي انتقد القمة النار من تحت الرماد، وجاء الرد المصري شديدا وربما غير معهود، إذ إن ردود القاهرة كانت دبلوماسية طوال السنوات الماضية.واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، في مايو/ أيار الماضي، "محاولات مصر للضغط على أديس أبابا في ملف "سد النهضة" الإثيوبي عبر الجامعة العربية تعكس عدم حسن نيتها".وذكرت الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، أن "إثيوبيا تتابع بقلق القرار الذي اتخذته القمة العربية الأخيرة لجامعة الدول العربية، والذي ردد الخطاب المصري العدائي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير".
https://sputnikarabic.ae/20230723/مصر-المفاوضات-الجديدة-مع-إثيوبيا-بشأن-سد-النهضة-لها-سقف-زمني-محدد-ولا-يمكن-أن-تكون-ممتدة-1079315199.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار إثيوبيا, مصر, أخبار مصر الآن
السفير السعودي في إثيوبيا يسلم رسالة لآبي أحمد من الملك سلمان
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أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة شفهية إلى رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، آبي أحمد، اليوم الأربعاء.
وذكرت صحيفة
"تواصل" إن رسالة الملك السعودي تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعاونهما المشترك، مشيرة إلى أن المستشار بالديوان الملكي، أحمد بن عبدالعزيز قطان، نقل الرسالة خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا اليوم.
وخلال الاستقبال، نقل قطان تحيات الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس مجلس الوزراء، وأعرب عن تحياته وتقديره الخاصين لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا.
وشهد اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتر، حضر اللقاء السفير السعودي لدى جمهورية إثيوبيا الدكتور فهد بن عبيد الله الحميداني.
يذكر أن أزمة سد النهضة عادت إلى الساحة مجددا بعد القمة العربية في جدة، وأخرج البيان الإثيوبي الذي انتقد القمة النار من تحت الرماد، وجاء الرد المصري شديدا وربما غير معهود، إذ إن ردود القاهرة كانت دبلوماسية طوال السنوات الماضية.
واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، في مايو/ أيار الماضي، "محاولات مصر للضغط على أديس أبابا في ملف "سد النهضة" الإثيوبي عبر الجامعة العربية تعكس عدم حسن نيتها".
وذكرت الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، أن "إثيوبيا
تتابع بقلق القرار الذي اتخذته القمة العربية الأخيرة لجامعة الدول العربية، والذي ردد الخطاب المصري العدائي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير".